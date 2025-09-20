باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت گفت: با افزایش گشت زنی و تجهیزات نیرو‌های یگان حفاظت، تشدید حفاظتی از عرصه‌های جنگلی و مرتعی در دستور کار قرار دارد.

او افزود: همکاری دستگاه قضائی در حفظ جنگل و مرتع استان بی‌نظیر است و از آن جایی که امنیت زیستی بالاتر از امینت غذایی است، حفظ جنگل و عرصه‌های طبیعی با همکاری مردم مورد اهتمام بیشتری قرار گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اردبیل با اشاره به تمهیدات جدی و سختگیرانه منابع طبیعی در برخورد با متجاوزان و متخلفان اراضی ملی به ویژه در ذخیره گاه‌های جنگلی استان و جنگل‌های ارزشمند منطقه نمین گفت: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی ضمن آمادگی و حضور همیشگی درعرصه با انجام عملیات‌های طاقت فرسا وگشت زنی‌های مداوم و بی وقفه از انفال و منابع طبیعی محافظت کرده و اجازه تعرض به متخلفان و سودجویان به این منابع ملی ارزشمند را نخواهند داد.

هدایت از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درخت یا حمل چوب و سایر فرآورده‌های جنگلی موضوع را بلافاصله به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا بتوان با اقدامات به موقع، جلوی افراد سودجو را گرفت و با این اقدامات مخرب منابع طبیعی مقابله نمود.

منبع: مهر