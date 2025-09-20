شهروندخبرنگار ما به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس فیلمی از برگزاری مسابقات قهرمانی هندبال در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم استان آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان منطقه ۳ کشور شد.این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور هندبالیست‌های نوجوان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم هندبال استان آذربایجان شرقی توانست به مقام اول مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان منطقه ۳ کشور دست یابد. نوجوانان هندبالیست استان آذربایجان غربی نیز به مقام دوم و نوجوانان هندبالیست استان زنجان نیز به مقام سوم مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان منطقه ۳ کشور دست یافتند. نوجوانان هندبالیست استان اردبیل نیز کاپ اخلاق مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان منطقه ۳ کشور را از آن خود کردند. گفتنی است مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان منطقه ۳ کشور با همکاری اداراه ورزش و جوانان شهرستان اهر، حوزه مقاومت ظفر شهری سپاه ناحیه اهر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به مدت ۲ روز در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد. نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در این مسابقات، یکی از راه‌های توسعه در کشور را ورزش دانست. بیت الله عبدالهی گفت: اگر بخواهیم نیروی کار شاداب و با انگیزه داشته باشیم توجه به سلامت جسم و روح آنهاست که یکی از این راه‌های ورزش اعم از ورزش‌های همگانی و قهرمانی می‌باشد. وی با اشاره به وجود استعداد‌های ورزشی در جامعه بر رشد و شکوفایی این استعداد‌ها در راستای قهرمانی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین المللی تأکید کرد.
عبدالهی گفت: ورزش کردن فقط قهرمان شدن نیست همین که ورزشکاران با ورزش کردن تن سالم و شاداب دارند خودش از قهرمان شدن اهمیت بیشتری دارد.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

