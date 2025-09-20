باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه مراسم پاسداشت شهدای اقتدار و بهره‌برداری از بخش‌های نوسازی شده خیرساز درمان کودکان مبتلا به هموفیلی و تالاسمی بیمارستان بهرامی که امروز (۲۹ شهریور) برگزار شد، اظهار کرد: بیمارستان بهرامی، یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های کشور و قدیمی‌ترین بیمارستان کودکان در کشور است. بخشی از این بیمارستان برای کودکان مبتلا به سرطان، هموفیلی و تالاسمی بازسازی شده و این بخش امروز افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه بازسازی بخش‌ها با استفاده از ظرفیت خیرین انجام شده، تصریح کرد: بخش بازسازی شده به نام شهید مرضیه عسگری مزین است تا نام ایشان را گرامی بداریم. دکتر عسگری، سال‌های سال در بیمارستان بهرامی ارائه خدمت می‌کرد. در بازسازی‌ها، تمام بخش‌ها را نمی‌توان تخریب کرد بلکه می‌بایست آن را بازسازی کرد. این بخش بازسازی شده بسیار مجهز است و از تجهیزات روز استفاده می‌کند.

وزیر بهداشت درباره درمان کودکان و نقش آن در جوانی جمعیت گفت: مهمترین مسئله در زمینه جوانی جمعیت، حفظ و نگهداشت جمعیت است. یکی از مباحثی که در این زمینه باید به آن توجه کرد، کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی و آلودگی هوا است. بررسی‌ها بیانگر این است که ۷۰۰ هزار کودک در سطح جهان به دلیل آلودگی هوا سالانه جان خود را از دست می‌دهند. اگر پیگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی هستیم به دلیل این است که خواهان یک جمعیت سالم هستیم.

وی درباره بیمارستان‌سازی با استفاده از ظرفیت خیرین گفت: در حال حاضر، بیمارستان‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت خیرین در سطح کشور در حال ساخت است که در سال جاری افتتاح می‌شوند. به طور مثال، بیمارستان سرطان که در مجموعه بیمارستانی امام خمینی ساخته می‌شود یک مجموعه بی‌نظیر در خاورمیانه به حساب می‌آید. امیدوارم بتوانیم وظیفه خود را در قبال مردم و مردمی که در جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب شده‌اند با افتتاح بیمارستان‌ها انجام دهیم.

ظفرقندی با بیان اینکه بیمه درمان کودکان کمتر از ۷ سال رایگان شده، توضیح داد: خانواده‌های کودکان کمتر از ۷ سال هیچ فرانشیزی در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی پرداخت نمی‌کنند و این اولین حمایتی است که می‌توان در زمینه درمان بیماری‌های کودکان انجام داد. کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص نیز مشمول حمایت‌های ویژه می‌شوند.

وی درباره پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر گفت: پرداخت بیمه سلامت و تامین اجتماعی به موقع نیست و این موضوع فقط مختص بیمارستان‌های کودکان نیست بلکه تمام مراکز درمانی با این موضوع مواجه هستند. تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها سبب اختلال در تأمین دارو، پرداخت حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های بیمارستان‌ها می‌شود. جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و معاون اول رئیس‌جمهور در زمینه پرداخت مطالبات بیمه‌ای برگزار می‌شود.

وزیر بهداشت درباره چگونگی تامین اعتبار بیمارستان‌های کودکان برای درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال گفت: دولت، متعهد شده که درمان رایگان کودکان زیر هفت سال را در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی اجرا کند؛ با توجه به این شرایط سهم مربوط به بیمارستان‌ها می‌بایست به‌موقع پرداخت شود تا این طرح به‌درستی ادامه یابد.

