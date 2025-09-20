رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از ارائه ۴۵ ایده برای بهبود صنعت دامپروری و گاوشیری در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - پیرعلی اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و باتوجه به اهمیت بکارگیری و علم و فناوری در تولید و اقتصاد، ۴۵ ایده برای بهبود و رفع نیازهای صنعت دامپروری و گاوشیری در استان بررسی شد.



وی افزود: با داوری اولیه، ۹ ایده منتخب برگزیده شدند.



پیرعلی گفت: این ایده‌ها به‌ویژه در زمینه‌های اتوماسیون فرآیندهای شیردوشی، سیستم‌های هوشمند پایش سلامت دام، مدیریت داده‌های مزرعه و بهبود تغذیه و بهداشت دام مطرح شدند.



وی یادآور شد: همچنین پایش بیماری ها، مدیریت تغذیه و پسماند، جابه جایی و خشک کردن کود، نانوپروبیوتیک و ... از جمله ایده ها برای پاسخ به نیازهای فناورانه بود.

به گفته وی؛ پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری در جهت توسعه زیست بوم نوآوری استان و حمایت از ایده‌های فناورانه در حوزه کشاورزی هوشمند و دامپروری به تقویت همکاری‌ها میان دانشگاه‌ها و صنعت کمک می‌کند تا زمینه‌ساز توسعه محصولات و ارائه راهکارهای نوین و رسوخ فناوری در صنعت دامپروری استان باشد.



