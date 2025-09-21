باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - به مناسبت هفته دفاع مقدس، صدا و سیمای مرکز قزوین با تولید مجموعه تلویزیونی «آبروی محله» بار دیگر فرهنگ ایثار و شهادت را از دل محلات قدیمی این شهر به تصویر میکشد. این برنامه در ۱۰ قسمت و به همت گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیمای استان قزوین تولید شده است.
«آبروی محله» با رویکردی مردمی و صمیمی، به سراغ اهالی و کسبه محلات قدیمی قزوین میرود و از زبان آنان خاطرات شهدا روایت میشود. در این برنامه، گزارشگر با حضور در محلاتی همچون راهآهن، سپه، نواب، مولوی و سعدی پای صحبت مردمی مینشیند که هرکدام خاطرهای از شهیدان هممحلهای خود دارند. این گفتوگوها درباره ویژگیهای اخلاقی، شیوه برخورد، مرام و منش شهیدان است و همچنین جایگاه خانوادههای شهدا در تربیت فرزندانی چنین رشید از نگاه مردم بیان میشود.
وجه تمایز این برنامه با سایر آثار مشابه آن است که گفتوگوها مستقیماً با خانواده شهدا انجام نمیشود، بلکه اهالی محله، همسایهها و کسبه قدیمی هستند که از خاطرات شهید و خانوادهاش میگویند؛ روایتی مردمی که صداقت و صمیمیت بیشتری دارد و فضای اجتماعی آن روزگار را بازتاب میدهد.
«آبروی محله» میکوشد با بازخوانی خاطرات ناب از زبان مردم عادی، تصویری واقعی و ملموس از زندگی روزمره شهیدان و تأثیر آنان بر جامعه محلی ارائه کند؛ روایتی که هم برای نسلهای قدیمی یادآور روزهای پرشکوه ایثار است و هم برای نسل جوان، الگویی روشن از سبک زندگی و اخلاق شهیدان خواهد بود.
این برنامه به زودی از شبکه قزوین روی آنتن خواهد رفت.