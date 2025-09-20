باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین اعزام همزمان کاروان تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس صبح امروز در مدرسه محسن حراجی برگزار شد.

در این مراسم مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و تبریک بازگشایی مدارس گفت: ساخت فضای فیزیکی نمی‌تواند در آموزش و پرورش تحول ایجاد کند بلکه همزمان با ساخت فضاهای فیزیکی باید تجهیزات ما نیز تغییر کند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: در حال حاضر تجهیزات آموزشی به سطح مدارس ارسال می‌شود.

پارسا ادامه داد:ما در شهر تهران علاوه بر این تجهیزات، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان نیز از محل درآمدهای اختصاصی برای بهبود کیفیت آموزشی در هنرستان‌ها اختصاص داده‌ایم.

در ادامه این مراسم محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران گفت: هزار و ۳۱۰ مدرسه ساخته شده و تا پایان سال ۴۵۰ مدرسه به دانش‌آموزان تحویل داده می‌شود.

معتمدیان ادامه داد: استان تهران در رده ۲۸ از نظر فضای آموزشی قرار داشت که در بعضی مناطق تا ۴۸ دانش آموز را در مناطق جنوبی شاهد بودیم.

استاندار تهران با بیان اینکه با راهبرد رییس جمهور در بحث نهضت توسعه عدالت آموزشی و تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش اتفاقات خوبی در استان تهران و در یک سال گذشته انجام گرفت؛ افزود: بسیج امکانات دولتی در سطح ملی و استانی و مشارکت فعالانه خیرین که همواره در طول سنوات گذشته به نهضت مدرسه سازی و دولت‌های مختلف کمک کرده و نقش فعال و موثر در این عرصه داشتند. همچنین با مشارکت و استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلفی که در استان تهران قرار دارند مانند استفاده از ۴۷ ظرفیت شهرداری‌های استان، اعلام می‌کنیم تا قبل از پایان دولت چهاردهم از محرومیت در بحث فضا‌های آموزشی در استان تهران خارج می‌شویم.

معتمدیان گفت: در این یک سال هم که حمایت‌هایی انجام گرفت، سرانه از ۵.۲۸ متر مربع در آغاز دولت چهاردهم به ۵.۴۴ متر رسیده که فاصله زیادی با سرانه ملی نداریم؛ از رتبه ۲۸ با ۷ پله ارتقاء به رتبه ۲۱ رسیده‌ایم.

استاندار تهران تصریح کرد: برنامه مدونی در قالب شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها در شهرستان داشتیم. ۶۲۱ مدرسه در قالب ۹۰۰۰ کلاس درس برای شهرستان‌ها طراحی و تدوین و تکلیف کرده‌ایم. عملیات اجرایی ۲۵۰ مدرسه آغاز شده و بالای ۵۰ درصد مدارس بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.