بانک اطلاعاتی پژوهش‌ها و پژوهشگران استان چهارمحال و بختیاری تهیه و تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مقصودی مدیر آموزش پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: همه طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و مراکز عالی استان از سال ۱۳۹۰ تاکنون جمع آوری شد.

وی افزود: در این بازه زمانی بیش از ۸۰۰ طرح در این بانک اطلاعات پژوهشی ثبت شده است.

مقصودی گفت: جلوگیری از انجام طرح‌های غیرضروری و یا تکراری از اهداف تهیه این بانک اطلاعات پژوهشی است.

وی یادآور شد: محققان برای مشاهده طرح‌های قبلی انجام شده در استان می‌توانند با مراجعه به وبسایت این سازمان، عناوین طرح‌ها و نتایج حاصله از آن‌ها را مشاهده نمایند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پژوهش ها ، پژوهشگران
خبرهای مرتبط
دستاوردهای پژوهشی در یک سال اخیر چشمگیر بوده است
راهکار بسیاری از موسسه‌های تحقیقاتی برای حل مسائل کاربردی نیست
برای جشنواره علمی پژوهش سراها هنوز وقت هست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین جراحی خروج توده سرطانی کلیه در فارسان 
زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیمار در چهارمحال‌و‌بختیاری بهتر از میانگین کشوری
برداشت بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم در شهرستان بن
آغاز طرح مهرنگار در آستانه بازگشایی مدارس
راه‌اندازی دفتر فن‌بازار منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد
خوددرمانی در افراد بالای ۱۸ سال به حدود ۵۳ درصد رسید + فیلم
آخرین اخبار
زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیمار در چهارمحال‌و‌بختیاری بهتر از میانگین کشوری
راه‌اندازی دفتر فن‌بازار منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد
خوددرمانی در افراد بالای ۱۸ سال به حدود ۵۳ درصد رسید + فیلم
برداشت بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم در شهرستان بن
اولین جراحی خروج توده سرطانی کلیه در فارسان 
آغاز طرح مهرنگار در آستانه بازگشایی مدارس