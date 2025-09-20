باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - از آنجا که بزائل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی اسرائیل، به مدت چهار ماه متوالی درآمد‌های مالیاتی را که به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین جمع‌آوری می‌کند، مسدود کرده، این نهاد فلسطینی که بر بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی نظارت دارد را تا آستانه فروپاشی برده است.

به گزارش تایمز اسرائیل عربستان سعودی، فرانسه، نروژ و اسپانیا در نامه‌ای به کشور‌های اهداکننده potential که قرار است در کنفرانس راه حل دو دولتی هفته آینده در سازمان ملل شرکت کنند، گفتند که جلوگیری از فروپاشی «برای آینده صلح و امنیت در خاورمیانه ضروری است».

انتظار می‌رود شرکت‌کنندگان در کنفرانس روز دوشنبه خواستار آزادسازی وجوه تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل شوند. اما با پیش بینی اینکه اسرائیل کوتاه نخواهد آمد، آنها هدف جمع‌آوری ۲۰۰ میلیون دلار در ماه به مدت شش ماه را برای تأمین هزینه‌های عملیاتی تشکیلات خودگردان تعیین کرده‌اند.

این نامه گفت: «کمبود مالی نمی‌تواند عامل شکست دولت فلسطین و بی‌ثباتی خاورمیانه باشد.»

منبع: الجزیره