باشگاه خبرنگاران جوان - ژاپنی‌ها به جای عجله و تلاش‌های ناگهانی، بر اصول ساده‌ای تکیه دارند که می‌توانند به صورت پایدار، انگیزه و بهره وری ما را افزایش دهند. این مطلب به ۱۱ تکنیک کاربردی ژاپنی می‌پردازد که می‌تواند زندگی شما را متحول کند.

اصول ذهنی و فلسفی

ژاپنی ها، فلسفه‌هایی سودمند برای پرورش ذهن و غلبه بر تنبلی دارند. اصول زیر، ذهنیت ژاپنی‌ها را شکل می‌دهد و آن‌ها را برای کار بی‌امان، آماده می‌کند.

۱. ایکیگای (Ikigai)؛ یافتن دلیل بودن

ایکیگای به معنای یافتن هدف و دلیلی است که شما را هر روز صبح با انگیزه از خواب بیدار می‌کند. این مفهوم ترکیبی از چیزی است که به آن علاقه دارید، در آن مهارت دارید و جهان به آن نیاز دارد. پیدا کردن ایکیگای، منبعی بی‌پایان از انرژی در تمام مراحل زندگی برای شما فراهم می‌آورد.

برای مثال: شخصی که به نقاشی علاقه‌مند است و در آن مهارت دارد، می‌تواند با تدریس نقاشی به کودکان به یکایکای خود برسد؛ زیرا هم شور و اشتیاقش را دنبال کرده و هم به جامعه خدمت می‌کند.

بسیاری از ژاپنی‌ها، ایکیگای را راز موفقیت خود می‌دانند. با مطالعه این مطلب، می‌توانید ایکیگای را در زندگی به‌کار بگیرید و به موفقیت برسید.

۲. شوشین (Shoshin)؛ ذهنیت مبتدی

شوشین به معنای نگاه کردن به هر چیزی با چشم یک مبتدی است، حتی اگر در آن زمینه متخصص باشید. این ذهنیت، کنجکاوی را زنده نگه می‌دارد، از ترس شکست جلوگیری می‌کند و راه را برای نوآوری هموار می‌سازد.

برای مثال: یک مدیر با تجربه می‌تواند با پذیرش ذهنیت شوشین، به ایده‌های جدید و متفاوت اعضای تیمش که تجربه کمتری دارند، با دید بازتری نگاه کند و از آن‌ها برای بهبود فرآیندها استفاده کند.

۳. وابی سابی (Wabi-Sabi)؛ در آغوش کشیدن نقص‌ها

وابی سابی فلسفه‌ای است که در آن زیبایی را در سادگی، قدمت و حتی نقص‌ها می‌یابید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا از کمال گرایی فراتر بروید و زیبایی را در فرآیندهای ناقص اما معنادار زندگی کشف کنید.

برای مثال: یک هنرمند به جای دور انداختن یک مجسمه که دارای ترک‌های کوچک است، می‌تواند از آن ترک‌ها به عنوان بخشی از داستان اثر خود یاد کرده و در آن زیبایی پیدا کند.

تکنیک‌های عملی برای کار و زندگی روزمره

در کنار باورهای ذهنی که به آن‌ها اشاره کردیم، ژاپنی‌ها ترفندهای کاربردی برای افزایش بهره وری دارند. این ترفند‌ها از قرار زیر است.

۴. کایزن (Kaizen)؛ پیشرفت با گام‌های کوچک

کایزن به معنای بهبود مستمر و تدریجی از طریق برداشتن گام‌های بسیار کوچک است. این روش به جای اینکه از شما بخواهد یکباره تغییر بزرگی ایجاد کنید، شما را به انجام کارهای کوچک و قابل مدیریت، حتی به مدت یک دقیقه در روز، تشویق می‌کند. این کار به مرور زمان یک حرکت روبه جلو ایجاد می‌کند.

برای مثال: اگر می‌خواهید کتاب خوانی را شروع کنید، به جای اینکه خود را ملزم به خواندن یک کتاب در ماه کنید، می‌توانید هر روز فقط یک صفحه از کتاب بخوانید تا به مرور این عادت در شما شکل بگیرد.

۵. پومودورو (Pomodoro)؛ تمرکز با استراحت

تکنیک پومودورو یک روش ساده برای افزایش تمرکز است که در آن، هر ۲۵ دقیقه کار متمرکز، با یک استراحت ۵ دقیقه‌ای همراه می‌شود. این وقفه‌ها به مغز شما فرصت استراحت می‌دهند، استرس را کاهش می‌دهند و تمرکز را بالا می‌برند.

نکته: اختلاف‌هایی در بین کارشناسان بهره وری برای ریشه‌های تکنیک پومودورو وجود دارد و برخی، این تکنیک را ایتالیایی می‌دانند؛ با این حاضر از آنجایی که نظم، حرف اول را در پومودورو و فرهنگ ژاپنی می‌زند، اشاره در این مطلب به آن خالی از لطف نیست.

برای مثال: دانشجویی که در حال آماده شدن برای امتحانات است، می‌تواند از این روش برای مطالعه استفاده کند؛ مثلاً هر ۲۵ دقیقه مطالعه، ۵ دقیقه استراحت کوتاه، مانند گوش دادن به موسیقی یا یک پیاده روی کوتاه در اتاق، داشته باشد.

۶. هارا هاچی بو (Hara Hachi Bu)؛ ۸۰ درصد سیر شدن

این اصل ژاپنی به معنای توقف خوردن زمانی است که ۸۰ درصد سیر شده اید. با پرهیز از پرخوری، می‌توانید از احساس سنگینی و خستگی پس از غذا جلوگیری کنید. این عادت به افزایش انرژی و طول عمر کمک می‌کند و سلامت قلب را نیز بهبود می‌بخشد.

برای مثال: شخصی که در حال صرف ناهار است، می‌تواند به جای تمام کردن غذای درون بشقاب خود، پس از حس کردن اولین علامت سیری، از خوردن دست بکشد و آن را برای بعد نگه دارد.

۷. کانبان (Kanban)؛ تجسم کارها

کانبان یک سیستم بصری برای مدیریت کارها است. در این روش، شما با استفاده از یک تخته یا نرم افزار، پروژه‌ها را به مراحل قابل مدیریت تقسیم کرده و پیشرفت خود را به صورت بصری دنبال می‌کنید. این کار به افزایش انگیزه و کارایی کمک می‌کند.

برای مثال: یک نویسنده می‌تواند با استفاده از یک تخته کانبان، مراحل نوشتن یک کتاب را به ستون‌های «ایده ها»، «در حال نگارش» و «تمام شده» تقسیم کند و با پیشرفت، هر بخش را به ستون بعدی منتقل کند.

۸. سیری (Seiri)؛ نظم برای تمرکز

سیری به معنای سازماندهی و پاک‌سازی فضای کار و زندگی است. این اصل بر این باور استوار است که یک محیط مرتب، ذهنی شفاف و بدون حواس پرتی ایجاد می‌کند. دور ریختن وسایل غیرضروری به تمرکز بهتر کمک می‌کند و بهره وری را افزایش می‌دهد.

برای مثال: شخصی که پشت میز کاری شلوغی نشسته و احساس حواس پرتی می‌کند، می‌تواند با مرتب کردن وسایل اضافی، فضای ذهنی خود را برای تمرکز بر وظایف اصلی آزاد کند.

ایجاد تغییرات پایدار به روش ژاپنی

استمرار، حرف اول را در نهادینه‌سازی فرهنگ‌های رفتاری می‌زند. باورهای زیر به شما کمک می‌کند تا تغییرات پایدار در رفتار خود را به روش ژاپنی انجام دهید.

۹. کاکه ایبو (Kakeibo)؛ بودجه‌بندی آگاهانه

کاکه ایبو یک روش سنتی ژاپنی برای مدیریت مالی است. با نوشتن دقیق هزینه ها، می‌توانید آگاهی مالی خود را افزایش داده و استرس مربوط به پول را کاهش دهید. این تمرکز ذهنی می‌تواند به افزایش بهره وری در سایر بخش‌های زندگی نیز منجر شود.

برای مثال: یک نفر می‌تواند با ثبت دقیق تمام هزینه‌های روزانه خود، مانند هزینه قهوه یا تاکسی، متوجه شود که پول‌هایش در کجا خرج می‌شود و به این ترتیب، تصمیمات مالی بهتری بگیرد.

۱۰. جنگل درمانی (Forest Bathing)؛ ارتباط با طبیعت

این روش به معنای قدم زدن آگاهانه و آرام در طبیعت است که برای کاهش استرس و بهبود خلق و خو بسیار مؤثر است. حتی قرار گرفتن کوتاه و روزانه در معرض طبیعت نیز می‌تواند به وضوح ذهنی و تمرکز کمک کند.

برای مثال: یک فرد می‌تواند هر روز پس از بازگشت از سر کار، به جای رفتن مستقیم به خانه، برای ۱۵ دقیقه در یک پارک یا فضای سبز قدم بزند تا ذهن خود را آرام کند.

۱۱. کاکاکو (Kaikaku)؛ تغییرات رادیکال

کاکاکو به معنای ایجاد یک تغییر بزرگ و ریشه‌ای در زندگی است. این روش برخلاف کایزن، بر ایجاد جهش‌های بزرگ برای خروج از چرخه‌های تنبلی تمرکز دارد. این تغییرات می‌توانند شامل عوض کردن شغل یا محیط زندگی باشند و رشد شخصی را تسریع کنند.

برای مثال: فردی که احساس می‌کند در شغل خود دچار فرسودگی شغلی شده، می‌تواند با تغییر شغل خود، یک تغییر رادیکال در زندگی‌اش ایجاد کند تا از آن وضعیت خارج شود.

سخن پایانی

همان طور که دیدیم، اصول سبک زندگی ژاپنی‌ها نه تنها راهکارهایی برای افزایش بهره وری، بلکه فلسفه‌هایی برای یک زندگی آگاهانه و معنادار هستند. چه با گام‌های کوچک کایزن، چه با یافتن ایکیگای یا با پذیرش نقص ها، هر یک از این تکنیک‌ها می‌توانند نقطه شروعی برای تحول در زندگی شما باشند. به یاد داشته باشید که تغییر واقعی، از درون خود شما آغاز می‌شود.

منبع: فرارو