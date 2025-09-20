محققان چهارمحال و بختیاری نسبت به خطر افزایش مقاومت میکروبی در استان هشدار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - شاهینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: مقاومت آنتی بیوتیکی در این استان بویژه در بخش های بیمارستانی در حال افزایش است.



وی افزود: مصرف خودسرانه داروها و تمام نکردن دوره مصرف دارو طی درمان از مهم ترین علت های مقاومت میکروبی است.



شاهینی گفت: این نتایج بر اساس پژوهش های صورت گرفته بر روی بیماران بستری در بخش های مراکز آموزشی درمانی هاجر(س) و آیت الله کاشانی شهرکرد انجام شد.



وی یادآور شد: توصیه می شود به هیچ وجه به صورت خودسرانه برای تهیه دارو و بویژه انتی بیوتیک ها به داروخانه ها مراجعه نکنید.



شاهینی گفت: بعد از تجویز پزشک از آنتی بیوتیک ها استفاده کنند و طول درمان را رعایت و کامل کنند.



ولیدی دیگر محقق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می گوید: افراد دارای بیماری های زمینه ای مثل دیابت، فشارخون، قلبی، کلیوی و نارسایی های ریوی باید بیشتر نکات بهداشتی را رعایت کنند.



وی افزود: این افراد در مصرف دارو باید بصورت جدی نکات را رعایت کنند و حتما زیر نظر پزشک تحت درمان باشند.









