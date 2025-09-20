باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک حمله سایبری به ارائه‌دهنده خدمات سیستم‌های ثبت نام و سوار شدن پرواز، فعالیت چندین فرودگاه اروپایی را مختل کرده و منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها در فرودگاه بروکسل شده است. این را مسئولان فرودگاه در بیانیه‌ای اعلام کردند.

به گفته فرودگاه بروکسل، این حمله سیستم‌های خودکار را از کار انداخته و تنها امکان انجام عملیات دستی ثبت نام و سوار شدن را فراهم کرده است.

مسئولان در بیانیه منتشرشده در وبسایت خود گفتند: «این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر برنامه پروازی داشته و متأسفانه منجر به تأخیر و لغو پرواز‌ها خواهد شد. ارائه‌دهنده خدمات به طور فعال روی مشکل کار می‌کند و در تلاش است تا آن را در اسرع وقت برطرف کند.»

به مسافرانی که برای روز شنبه پرواز داشتند، توصیه شد قبل از مراجعه به فرودگاه، وضعیت سفر خود را با شرکت‌های هواپیمایی تأیید کنند.

تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

منبع: رویترز