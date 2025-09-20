وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۶۲۰ مدرسه در تهران ساخته می‌شود که از این تعداد۱۱۳ مدرسه به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین اعزام همزمان کاروان تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس صبح امروز در مدرسه محسن حراجی برگزار شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: بیش از ۶۲۰ مدرسه در تهران ساخته می‌شود که از این تعداد۱۱۳ مدرسه به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین ساخت۲۲۰ مدرسه آغاز شده است.در کشور نیز حدود ۷هزار۷۰۰ مدرسه در کشور ساخته می‌شود که حدود ۶۰ درصد ساخت مدارس سهم خیرین مدرسه‌ساز است. خیران مدرسه ساز امسال حدود ۱۱ و نیم هزار میلیارد تومان کمک کردند و ساعت به ساعت هم این میزان کمک‌ها بیشتر می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ما بسته‌های مختلف تجهیزاتی را برای پایه و مقاطع مختلف طراحی کرده‌ایم که شامل تجهیزات آموزشی مانند میز و صندلی، همچنین فناوری‌های نوین مانند دیتا پروژکتورها، تلویزیون‌های هوشمند و تخته‌های هوشمند می‌شود. این تجهیزات به‌ویژه برای مدارس ابتدایی و هنرستان‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

کاظمی ادامه داد: بیش از دو هزار  تومان تجهیزات آموزشی به مدارس هدف سراسر کشور ارسال می‌شود. در ابتدا تجهیز مدارس نوساز را در نظر گرفتیم و سپس تجهیزات مدارس قدیمی را در نظر داریم. تأمین بسته مدارس ابتدایی و سپس بسته آموزشی متوسطه را خواهیم داشت. بسته مدارس هنرستان هم که برای ایجاد اشتغال بسیار مهم است از جمله اولویت‌های آموزشی ما است.

 

