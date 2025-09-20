باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح آخرین اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر پرداخت.

وی گفت: فرمانده کل فراجا سردار رادان اعلام کردند که ما را در دو موضوع ارزیابی کنید؛ یکی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و دیگری در حوزه جمع‌آوری معتادان متجاهر. امروز با افتخار می‌گویم که همکاران من شبانه‌روزی پای کار هستند و صحنه‌هایی که در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم دیگر در تهران دیده نمی‌شود، مگر به‌طور محدود و گذرا.

کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال

سردار محمدیان با اشاره به حجم بالای کشفیات افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷.۵ تن انواع مواد مخدر در تهران و برخی استان‌ها کشف شده است. هر گرم از این مواد می‌توانست یک جوان را گرفتار اعتیاد یا حوادث ناگواری، چون سقوط و تصادف کند.

وی تاکید کرد: بیش از ۱۵ قاچاقچی و توزیع‌کننده اصلی در عملیات‌های مسلحانه پلیس زمین‌گیر شدند. بیشتر آنها در پاتوق‌ها، جنگل‌ها یا حاشیه جاده‌ها فعالیت داشتند.

هشدار درباره «گل» و مواد توهم‌زا

فرمانده انتظامی تهران بزرگ نسبت به مصرف مواد صنعتی هشدار داد: برخی خانواده‌ها تصور می‌کنند مصرف گل اشکالی ندارد، در حالی که درصد ماده مؤثره آن در ایران ۱۰ برابر نمونه‌های خارجی است و توهم شدید ایجاد می‌کند. بسیاری از سقوط‌ها و تصادفات ناشی از همین مصرف است.

کشف محموله‌های سنگین شیشه و قرص‌های اعتیادآور

سردار محمدیان از عملیات پیچیده پلیسی خبر داد: در یک عملیات چندماهه، ۴۵۰ کیلوگرم شیشه قبل از توزیع کشف و قاچاقچیان دستگیر شدند. همچنین طی یک ماه گذشته بیش از یک تن دیگر مواد مخدر توقیف شد.

وی افزود: بیش از دو میلیون قرص اعتیادآور با عناوین آرام‌بخش یا لاغری کشف شد که بسیاری از آنها حاوی مواد محرک و خطرناک بودند.

ساماندهی معتادان متجاهر

سردار محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با همکاری دستگاه قضائی و مراکز بازپروری، روند جمع‌آوری معتادان متجاهر ادامه دارد. خوشبختانه امروز دیگر شاهد تجمعات گسترده آنها در سطح شهر نیستیم.

آمادگی برای بازگشایی مدارس

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه‌ریزی گسترده برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: برای بازگشایی مدارس، هم طرح‌های ترافیکی و هم اقدامات پاکسازی محیط مدارس اجرا شده است. آدرس تمامی مدارس تهران در اختیار واحد‌های گشتی قرار دارد تا دانش‌آموزان در امنیت و آرامش به کلاس درس بروند.

دستگیری بیش از ۴۸ هزار توزیع‌کننده

سردارمحمدیان در پایان آمار دستگیری‌ها را تشریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۸ هزار نفر از توزیع‌کنندگان و عوامل مرتبط با مواد مخدر دستگیر شدند. البته برخی از این افراد سابقه دستگیری چندباره دارند. پلیس خسته نمی‌شود و مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ را ادامه خواهد داد تا جامعه‌ای عاری از اعتیاد داشته باشیم.

