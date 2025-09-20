باشگاه خبرنگاران جوان - رستمی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: سامانه نوسازی و بازسازی واحد‌های تولیدی ضمن فراهم سازی زیر ساخت‌های فناورانه جهت بهم رسانی واحد‌های صنعتی با نهاد‌های تأمین مالی و مشوق‌های بازسازی و نوسازی، امکان نظارت بر روند اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی، مدیریت دانش، پایش دوره‌ای عملکرد واحد‌های در دست بازسازی و نوسازی، هوشمند سازی به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان بازسازی و نوسازی، برآورد، تخصیص و هدایت بهینه منابع مالی و بودجه‌های دولتی و غیر دولتی را نیز فراهم می‌کند.



وی اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق آدرس https://nosazi.idro.ir وارد سامانه شده و برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

منبع: صدا و سیما