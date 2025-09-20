بر اثر سقوط یک بالگرد MH-۶۰ بلک هاوک ارتش آمریکا در نزدیکی پایگاه مشترک لوئیس-مکورد در ایالت واشنگتن، چهار نظامی عملیات ویژه کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی عملیات ویژه ارتش ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد چهار نظامی عملیات ویژه که در یک بالگرد MH-۶۰ بلک هاوک ارتش آمریکا در نزدیکی پایگاه مشترک لوئیس-مکورد(Lewis-McChord) در ایالت واشنگتن پرواز می‌کردند، بر اثر سقوط این بالگرد جان باخته‌اند.

مقامات ارتش گفتند این بالگرد هنگام انجام یک مأموریت آموزشی معمولی در غرب این پایگاه، در حدود ساعت ۹ شب چهارشنبه سقوط کرد. مقامات افزودند این نظامیان بخشی از تیپ ۱۶۰ام هوایی عملیات ویژه (هوابرد) بودند.

مقامات ارتش گفتند تلاش‌ها برای بازیابی اجساد در جریان است و علت سقوط همچنان در دست بررسی است. آنان با احترام به خانواده‌های قربانیان، گفتند نام نظامیان را در زمان مناسب منتشر خواهند کرد.

بر اساس وبسایت ارتش، مأموریت این تیپ، سازماندهی، تجهیز و به کارگیری نیرو‌های هوایی عملیات ویژه ارتش در سراسر جهان است.

این وبسایت افزود: این سربازان که به 'شب‌خیزان' معروف هستند، به دلیل مهارت در عملیات شبانه شناخته شده‌اند. آنان آموزش‌دیده‌هایی بسیار ماهر هستند که آماده انجام دشوارترین مأموریت‌ها در همه محیط‌ها، در هر نقطه از جهان، در روز یا شب، با دقتی بی‌نظیر هستند. 

وزارت منابع طبیعی واشنگتن گفت این سقوط آتش‌سوزی جنگلی کوچکی را ایجاد کرد که تا صبح جمعه به ۱.۲۵ هکتار (۰.۵ هکتار) گسترش یافته بود. این نهاد گفت که فعالیت آتش نسبتاً کوچک بود و بنابراین تنها یک افسر آتش‌نشان در محل حاضر بود.

این پایگاه حدود ۱۶ کیلومتر (۱۰ مایل) جنوب تاکوما و تحت حوزه قضایی ستاد فرماندهی پایگاه مشترک ارتش ایالات متحده قرار دارد.

آخرین حادثه هوایی در این پایگاه مشترک در مارس ۲۰۲۴ رخ داد. دو نظامی زمانی که بالگرد آپاچی آنان در جریان یک تمرین آموزشی معمولی در پایگاه سقوط کرد، در بیمارستان بستری شدند.

منبع: اسوشیتدپرس

