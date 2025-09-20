رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: با رأی قاطع شورای فرهنگ عمومی استان تهران، تاریخ ۱۴ مهر به عنوان «روز تهران» در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ با مصوبه شماره ۲۲۱۴ پیشنهاد تعیین روز تهران، روز پایتخت ایران اسلامی را به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه کرده بود، اما این مصوبه تا سال‌ها بدون اقدام مؤثر باقی ماند.

وی افزود: درنهایت شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۲ بار دیگر بر این موضوع تأکید و شهرداری را مکلف به پیگیری ثبت آن در تقویم عمومی کشور کرد.

قاسمی ادامه داد: در همین راستا، مکاتبات متعددی با شورای فرهنگ عمومی، دبیرخانه کمیسیون فرهنگی استان تهران و مدیران ذی‌ربط انجام شد. نهایتاً مدیرکل و دبیر کمیسیون شورای فرهنگ عمومی استان تهران طی نامه‌ای به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان، موافقت با پیشنهاد شهرداری را اعلام و موضوع برای طرح در شورا ارجاع شد.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران تصریح کرد: با وجود اینکه پیش‌تر تاریخ دیگری برای روز تهران مطرح شده بود، اما پیگیری‌های مکرر از سوی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مکاتبات رسمی با شورای فرهنگ عمومی استان منجر به برگزاری جلسه امروز با حضور استاندار تهران، حجت الاسلام ابوترامی امام جمعه تهران ورئیس شورای فرهنگ عمومی استان، حجت‌الاسلام دین‌پرور، اعضای شورا و همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه، پس از ارائه استدلال‌های مختلف به‌ویژه توسط مسجدجامعی در دفاع از انتخاب ۱۴ مهر برای روز تهران، نهایتاً با رأی قاطع اعضای حاضر، این تاریخ به عنوان روز تهران در تقویم عمومی کشور به تصویب رسید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تهران دودی و گرون یا تهرانی با هوای خوب و آرامش برای همه؟!
۰
۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
«روز تهران» بخوانيد روز معتادين قمه كشان اراذل اوباش دزدان قاتلين دلالان محتكرين و مشتي مسئولين كودن رشوه اي مفتخور و برج و ويلا نشين.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زاگرسیان
۱۵:۳۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
قسمت اول را ندیدیم ولی قسمت دوم از دور و هزاران کیلومتر دورتر هم پیداست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
عقده ای شده ای بدبخت از اینکه تهرانی نیستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
روز تهران؟یعنی اونروز در تهران نه ترافیک هست نه الودگی هوا و نه گرونی و نه دزدی و فساد ؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تهران قلب تپنده ایرانه
تو هر زمینه ای
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بختیاری پبدنی
۱۵:۳۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خوب این هنر نیست عزیز هموطن
