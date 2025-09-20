استاندار تهران گفت: با نهضت مدرسه‌سازی و مشارکت خیرین، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی، امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم مشکل کمبود فضای آموزشی در تهران برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان در آئین اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس استان تهران، که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حمیدرصا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و خیرین مدرسه ساز در مدرسه خیری شهید حراجی برگزار شد، با اشاره به تراکم بالای دانش‌آموزان در استان اظهار داشت: در آغاز دولت چهاردهم، استان تهران از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت و در برخی مناطق شاهد تراکم ۴۸ دانش‌آموز در یک کلاس بودیم و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی ما بود و با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دستگاه‌های مختلف روند جبران عقب‌ماندگی‌ها آغاز شد.

وی افزود: در طول یک سال گذشته با همکاری وزارت آموزش و پرورش، مشارکت فعال خیرین مدرسه‌ساز، استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و مشارکت ۴۷ شهرداری استان، نهضت مدرسه‌سازی در تهران سرعت گرفته و تاکنون ۶۲۱ پروژه مدرسه‌سازی با بیش از ۹ هزار کلاس آغاز شده که از این تعداد ۲۵۰ پروژه در حال اجراست که بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارند. 

استاندار تهران با اشاره به دستاورد‌های یک‌ساله نهضت مدرسه‌سازی در استان گفت: در سال گذشته ۱۱۳ مدرسه با ۱۳۱۰ کلاس درس احداث و آماده بهره‌برداری شد که رکوردی کم‌نظیر در کشور محسوب می‌شود و همچنین پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری ۴۵۰ کلاس دیگر نیز به فضای آموزشی استان اضافه شود تا بتوانیم در مدت زمان کمتر از یک سال به تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه در سرانه آموزشی برسیم.

معتمدیان با تقدیر از برگزاری این آئین و تجهیز مدارس اظهار داشت: امروز ۱۸۰۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان تجهیز شده که این تجهیزات شامل میز و نیمکت، وسایل کمک‌آموزشی و امکانات هوشمندسازی مدارس می‌باشد و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: با استمرار این روند و حمایت دولت، ان‌شاءالله تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف شده و شرایط مطلوبی برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.

منبع: استانداری تهران 

برچسب ها: دولت چهاردهم ، استاندار تهران
خبرهای مرتبط
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
اختلال GPS چه زمانی برطرف می‌شود؟
وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
عارف: دولت چهاردهم تفاوتی بین دانشگاه دولتی و غیردولتی قائل نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
احمدی نژاد هم گفت تا پایان سال ...درهیچ جای کشور دیگر مدرسه کپری ندارین
رئیسی گفت تا پایان سال دوره اول هیچ دانش آموزی بخاطر فقر ترک تحصیل نمی‌کند
خخخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آخرین اخبار
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اجرای طرح پلیس مهر برای استقبال از دانش‌آموزان
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
اعمال محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ورود تاکسی‌های برقی و اولین رام قطار ملی به ناوگان عمومی؛ هفته آینده
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود