باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بنیاد مسکن بر اساس قوانین بالادستی (قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت) ملزم به تامین یک میلیون قطعه زمین به متقاضیان در روستاها بوده که تا به امروز در واگذاری و همچنین ساخت واحدهای مسکن روستایی گام‌های موثری برداشته است.

وی ادامه داد : از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۵۳۴ هزار و ۳۷۱ قطعه زمین در مجموع به مساحت ۱۶ هزار و ۸۵۰ هکتار آماده واگذاری تامین کرده که در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نیز ثبت شده است.

وی ادامه داد: از بیش از ۱۶ هزار هکتار زمین، ۱۵ هزار و ۶۱۰ هکتار در قالب ۴۹۸ هزار و ۶۹۵ قطعه در دولت قبل و یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار در قالب ۳۵ هزار و ۷۶۷ قطعه در دولت چهاردهم تامین شده است.