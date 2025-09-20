باشگاه خبرنگاران جوان - سید اردشیر زاهدی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه نوسازی و ایمنسازی مدارس استان گفت: وضعیت ابنیه و مدارس استان با همکاری و هماهنگی بسیار خوبی که با مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس داشتهایم بهطور چشمگیری بهبود پیدا کرده است.
او افزود: در راستای اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی که از سوی رئیسجمهور تأکید و با پیگیری استاندار و سایر مسئولان دنبال شد، اقدامات مؤثری انجام گرفته است، بر این اساس، تقریباً تمام مدارس کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ دانشآموز که تعداد آنها ۵۶ واحد بود، کاملاً برچیده شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به شناسایی تعداد ۵۶ واحد مدرسه سنگی ناایمن در این استان گفت: با همت و اقدام بسیج سازندگی و بنیاد علوی، تعدادی مدرسه جدید ساخته شده و بخشی دیگر نیز در حال ساخت است که تا پایان مهر این پروژهها به طور کامل تحویل آموزش و پرورش خواهد شد و در این زمینه ما مشکلی نداریم.
رشیدی ادامه داد: علاوه بر این، پروژههای خیرساز نیز از جمله اولویتهای ما هستند، خیران استان در این زمینه پیشگام بودهاند، بهطوریکه پیشبینی میشود حدود ۴۳۰ کلاس درس جدید تا قبل از شروع سال تحصیلی یکم مهر) تحویل آموزش و پرورش شود.
او افزود: برای پروژههای نیمهتمام خیری نیز برنامهریزی شده است و انتظار میرود تا پایان سالجاری، نزدیک به ۷۰۰ کلاس درس دیگر به بهرهبرداری برسد.
منبع: آموزش و پرورش