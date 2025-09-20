مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان  از اجرای ۸۵ برنامه و ۶ هزار فعالیت به مناسبت هفته دفاع مقدس و مقاومت در گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _   سرهنگ حسن حبیبی ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان  در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس و مقاومت  گفت: آسایش و آرامش امروز کشور را مدیون شهدا و ایثارگران این مرز و بوم هستیم. 


مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان به هفته دفاع مقدس و مقاومت اشاره کرد و افزود:  در این ایام۸۵ برنامه و ۶ هزار فعالیت به مناسبت هفته دفاع مقدس و مقاومت در گیلان با حضور اقشار مختلف اجرا می شود. 

وی به تفکیک برنامه ها در این هفته اشاره و خاطر نشان کرد : دیدار با ۱۴۰۴ خانواده های شهدا ، نواختن زنگ ایثار و مقاومت ، اکران فیلم های دفاع مقدس  در مساجد و پایگاه های بسیج‌، برپایی ۱۲۴ یادواره شهدا ، اهدا ۳۱۳ جهیزیه به نوعروسان و  برپایی نمایشگاه دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان ایثار و مقاومت و ... از اهم برنامه ها در این ایام  است.

سرهنگ حبیبی رونمایی از ۱۶ کتاب دفاع مقدس از دیگر برنامه های این هفته اشاره و تصریح کرد: تاکنون ۴۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدس در گیلان تهیه و تدوین شده است. 

 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیلان با بیان اینکه  انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به زبان هنرو تکنولوژی جدید از دیگر برنامه های بنیاد است،خاطر نشان کرد: افتتاح مسکن محرومین، توزیع  بسته های نوشت ابزار بین دانش آموزان نیازمند ازجمله فعالیت های هفته دفاع مقدس و مقاومت   در استان است‌.‌

وی  به رونمایی دانشنامه دفاع مقدس گیلان اشاره کرد و افزود: جلد اول  این دانشنامه در ۶۶۷ صفحه  با حضور جمعی از مسئولان و  دانشگاهیان  در این هفته رونمایی می شود. 

