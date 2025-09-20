باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده (NCTC) روز جمعه ادعا کرد که فراخوان‌های اخیر القاعده برای انجام حملات علیه ایالات متحده، نشان‌دهنده تهدید پایدار این گروه برای این کشور است.

این مرکز در یادداشتی برای مجریان قانون گفت: القاعده و شاخه وابسته به آن به احتمال زیاد در پی بهره‌گیری از انتشارات رسانه‌ای خود و تنش‌های جهانی، به ویژه در مناطقی که حمایت یا حضور نظامی آمریکا وجود دارد، برای ترغیب مهاجمان بالقوه هستند.

این یادداشت از مقامات دولتی خواسته است از تحت نظر قرار گرفتن پرهیز کنند، از انتشار عمومی جزئیات مربوط به برنامه‌های سفر، زمان‌بندی‌ها و مکان‌ها خودداری ورزند، و خارج از محیط کار، نشان‌ها و سایر اشکال شناسایی را حذف کنند.

همچنین نسبت به تهدیدات بالقوه برای اهدافی که جمعیت زیادی را جذب می‌کنند از جمله رویداد‌های ورزشی و موسیقی هشدار داده و بر حضور مجریان قانون در این رویداد‌ها همراه با برگزاری جلسات توجیهی پیش از رویداد درباره اقدامات امنیتی تأکید شده است.

ایالات متحده، القاعده را به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» اعلام کرده است. حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک و واشنگتن توسط القاعده، منجر به کشته شدن نزدیک به ۳۰۰۰ نفر شد.

گزارش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که اواخر سال گذشته منتشر شد و انواع مختلف تهدیدات علیه ایالات متحده را ارزیابی کرده بود، ادعا کرد که القاعده مصمم به حملات به آمریکا است و فعالیت‌های خارجی خود را برای کشورهای غربی احیا کرده است.

مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده که تحت کنترل دفتر مدیر ملی اطلاعات قرار دارد، در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد. این مرکز گفت اطلاعاتی که با مجریان قانون به اشتراک می‌گذارد، به آنان ابزار‌های لازم برای مقابله با تلاش‌های هدف‌گیری توسط القاعده را خواهد داد.

