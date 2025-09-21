مدیرعامل اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای جاهد بازار گفت: فروشگاه‌های عرضه مستقیم فاصله قیمت بین مزرعه تا سفره را کاهش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی مهری مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای جاهد بازار گفت: فروشگاه های جاهد بازار بدنبال آن است که فاصله قیمت بین مزرعه تا سفره را کاهش دهد و اکنون در مرحله پایلوت هستیم و با افتتاح اولین فروشگاه، ساختار و زنجیره های بعدی در حال تکمیل شدن است. 

به گفته وی، احداث فروشگاه های زنجیره ای یک طرح بلندمدت است و باید زمان بگذرد تا توسعه فروشگاه ها در شهرهای مختلف صورت بگیرد تا با استفاده از قابلیت هزینه مقیاس، هزینه ها را کاهش داد و قطعا زمانیکه به ۱۰ تا ۱۵ فروشگاه برسیم، زنجیره به مراتب تکمیل می شود.

مهری ادامه داد: در شرکت نهاده های جاهد مزارعی آماده می شود تا با پرواربندی گوشت، بلافاصله عرضه به فروشگاه ها صورت بگیرد و به مرور با توسعه فروشگاه ها اتفاق می افتد و از تولیدکنندگان و تامین کنندگان تقاضا داریم که ارتباط مستقیمی با ما داشته باشند تا با قیمت مناسب گوشت توزیع شود.

مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای جاهد با بیان اینکه بدنبال اجرای شعار از مزرعه تا سفره هستیم، افزود: با اجرای طرحی در چابهار بدنبال کنترل قیمت گوشت گوساله هستیم و قطعا فروشگاه های عرضه مستقیم در تنظیم بازار می تواند اثر گذار باشد، اما بدنبال آن نیستیم که تعادل بازار را برهم بزنیم.

به گفته وی، در کالاهایی همچون روغن، گوشت های وارداتی، حبوبات، گوشت های منجمد و گوشت تولید داخل که  ملاک تنظیم بازار وزارت جهاد است، با نرخ های مصوب و ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از دیگر فروشگاه ها توزیع می شود. گفتنی است برنج های وارداتی با نرخ هرکیلو ۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان توزیع می کنیم.

مهری گفت: اکنون در مرحله پایلوت بدنبال رفع معایب و بررسی نتایج هستیم و سپس  در فاز بعدی بدنبال توسعه فروشگاه ها در دیگر استان و سایر شهرستان ها هستیم، کاری که انجام می دهیم، ایجاد زنجیره تامین از فروشگاه ها از خود مزرعه هستیم و بسیار حائز اهمیت است که مزارع  ایجاد کنیم، هرچند اکنون بخشی از تولید در اختیار داریم.

 

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار برنج ، بازار روغن
خبرهای مرتبط
قیمت هرکیلو برنج طارم به ۲۸۰ هزارتومان رسید
بازار اقلام اساسی زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی/ التهابات بازار اقلام اساسی فروکش می‌کند؟
روند کاهشی قیمت حبوبات از ابتدای مهرماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
آخرین اخبار
افزایش دمای هوا در نواحی شمال کشور از پایان هفته
تغییر پارادایم در نظام مالیاتی کشور از کاغذی به داده محوری
تابستان ۱۴۰۴؛ یکی از پرتلاطم‌ترین سه‌ماه‌های بازار سرمایه
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده