باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی مهری مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای جاهد بازار گفت: فروشگاه های جاهد بازار بدنبال آن است که فاصله قیمت بین مزرعه تا سفره را کاهش دهد و اکنون در مرحله پایلوت هستیم و با افتتاح اولین فروشگاه، ساختار و زنجیره های بعدی در حال تکمیل شدن است.

به گفته وی، احداث فروشگاه های زنجیره ای یک طرح بلندمدت است و باید زمان بگذرد تا توسعه فروشگاه ها در شهرهای مختلف صورت بگیرد تا با استفاده از قابلیت هزینه مقیاس، هزینه ها را کاهش داد و قطعا زمانیکه به ۱۰ تا ۱۵ فروشگاه برسیم، زنجیره به مراتب تکمیل می شود.

مهری ادامه داد: در شرکت نهاده های جاهد مزارعی آماده می شود تا با پرواربندی گوشت، بلافاصله عرضه به فروشگاه ها صورت بگیرد و به مرور با توسعه فروشگاه ها اتفاق می افتد و از تولیدکنندگان و تامین کنندگان تقاضا داریم که ارتباط مستقیمی با ما داشته باشند تا با قیمت مناسب گوشت توزیع شود.

مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای جاهد با بیان اینکه بدنبال اجرای شعار از مزرعه تا سفره هستیم، افزود: با اجرای طرحی در چابهار بدنبال کنترل قیمت گوشت گوساله هستیم و قطعا فروشگاه های عرضه مستقیم در تنظیم بازار می تواند اثر گذار باشد، اما بدنبال آن نیستیم که تعادل بازار را برهم بزنیم.

به گفته وی، در کالاهایی همچون روغن، گوشت های وارداتی، حبوبات، گوشت های منجمد و گوشت تولید داخل که ملاک تنظیم بازار وزارت جهاد است، با نرخ های مصوب و ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از دیگر فروشگاه ها توزیع می شود. گفتنی است برنج های وارداتی با نرخ هرکیلو ۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان توزیع می کنیم.

مهری گفت: اکنون در مرحله پایلوت بدنبال رفع معایب و بررسی نتایج هستیم و سپس در فاز بعدی بدنبال توسعه فروشگاه ها در دیگر استان و سایر شهرستان ها هستیم، کاری که انجام می دهیم، ایجاد زنجیره تامین از فروشگاه ها از خود مزرعه هستیم و بسیار حائز اهمیت است که مزارع ایجاد کنیم، هرچند اکنون بخشی از تولید در اختیار داریم.