در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۵۰ هزار و ۶۶۶ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۲۹ شهریورماه شاخص کل بورس با ریزش ۵۰ هزار و ۶۶۶ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد قرار گرفت. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خساپا و خودرو اپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۸ هزار و ۸۹۱ واحدی روی پله ۷۸۱ هزار و ۷۹۹ واحدی قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز بانکها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۴۱۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و فرآوردهای نفتی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
افران، کمند و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خساپا و خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.