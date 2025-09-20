مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در طرح «مهر با نشاط» بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی در قالب ۳ هزار ۳۷۰ بسته به مدارس سراسر استان فارس ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری در آیین ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس استان، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال جدید امروز شاهد اعزام کاروان تجهیزات به مدارس هستیم.

او افزود: در طرح «مهر با نشاط» بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی در قالب ۳ هزار ۳۷۰ بسته به مدارس سراسر استان فارس ارسال شد.

کلاری تصریح کرد: این اقلام با اعتبار بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال خریداری و قبل از آغاز سال تحصیلی به مدارس استان ارسال می‌شود.

او ادامه داد: تلاش داریم در راستای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ورزش و پویایی در جامعه، توسعه برنامه‌های تربیت بدنی در طول سال تحصیلی جدید در دستور کار خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: امروز شاهد درخشش دانش آموزان استان در رشته‌های مختلف در سطح ملی و جهانی هستیم.

سیدکاظم حسینی افزود: همراهی و همدلی همه بخش‌ها موجب شده تا در حیطه ورزشی رتبه‌های خوبی را دانش آموزان استان کسب کنند.

شایان ذکر است: در این مراسم گواهی ثبت رکورد طناب زنی ۲ هزار نفری دانش اموزان شیرازی از سوی فدراسیون ورزش همگانی کشور به مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس اعطا شد.