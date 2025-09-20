باشگاه خبرنگاران جوان ـ دارالفنون محملی است برای کشف و پرورش استعداد‌های جوان در عرصه سینما. نظر به راهبرد اساسی جشنواره جهانی فیلم فجر در دوره پیش رو، این بخش نیز به سینمای شاعرانه توجهی ویژه دارد و آموزش‏ها و کارگاه‏های دارالفنون با محوریت سینمای شاعرانه برگزار می‏‌شوند؛ سینمایی که مبتنی است بر رؤیا، سکوت، موسیقی، استعاره، ایهام و عواطف انسانی. دارالفنون همچنین آیینی است برای تکریم شعر و شاعران سینما.

در طول شش روز برگزاری این بخش، شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در کلاس‌ها، به سفری جمعی گام می‌گذارند که در آن دوربین قلم می‌شود، پرده نقره‏ای سینما به صفحه‌ای سفید بدل می‌گردد‏ و هر تصویر مصرعی خواهد بود که سینماگر آن را می‏‌سراید.

دانشجویان ایرانی متولد پس از ۲۱ مارس ۱۹۹۸ (۱ فروردین ۱۳۷۷) و دانشجویان بین‌المللی متولد پس از ۱ ژانویه ۱۹۹۸ (۱۱ دی ۱۳۷۶) می‌توانند متقاضی حضور در بخش دارالفنون (مدرسه استعدادیابی سینما) ۲۰۲۵ باشند.

بنا‌براین گزارش آموزش‌‏ها و کارگاه‏های دارالفنون از ۶ تا ۱۱ آذر (۲۷ نوامبر تا ۲ دسامبر) برگزار می‌شود و مهلت نهایی ثبت‏‌نام و ارسال مدارک روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر) خواهد بود.

تعداد کل متقاضیانی که در این بخش پذیرش خواهند شد، ۷۰ نفر است و از این تعداد، ۱۰ سهمیه به شرکت‌کنندگان دوره‏های قبل اختصاص می‌یابد که فیلم بلند ساخته و به لحاظ کیفی مورد قبول جشنواره باشند. ۳۰ سهمیه به متقاضیان ایرانی اختصاص دارد و ۳۰ سهمیه برای متقاضیان خارجی در نظر گرفته شده است. همچنین، ۱۵ نفر از متقاضیان خارجی باید از کشور‌های همسایه و منطقه باشند.

داوطلبان باید در درگاه رسمی جشنواره جهانی فیلم فجر به نشانی www.fajriff.com فرم درخواست خود را تکمیل و ارسال کنند. هر درخواست باید یک نامه رسمیِ معرفی از سوی دانشگاه، آموزشگاه سینمایی، مدرسه فیلم، موسسه فرهنگی معتبر، یا دو نامه از دو سینماگر معتبر دربر داشته باشد. درخواست‌هایی که فاقد چنین معرفی‌نامه‌ای باشند بررسی نخواهند شد.

گزینش از میان دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‏ها، دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا فارغ‌التحصیلان مدارس یا آموزشگاه‏های خصوصی انجام می‌شود. ارزیابی بر پایه بررسی دستاورد‌های سینمایی، سابقه آموزشی، تجارب خلاقانه و اعتبار معرفی‌نامه نهادی خواهد بود. تسلط کافی به زبان انگلیسی برای مشارکت فعال در مباحث و پیگیری کلاس‌ها الزامی است.

کارگاه‏ها و کلاس‏های آموزشی در سالنی واقع در محل اصلی جشنواره برگزار می‌شود و ترجمه همزمان فراهم خواهد بود و تمامی دانشجویان (ایرانی و خارجی) از تسهیلات اقامت، رفت‌وآمد و پذیرایی بهره‌‏مند می‌شوند.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر آذرماه سال جاری به دبیری سید روح‌اله حسینی برگزار می‌شود.