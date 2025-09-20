معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری از تکمیل عملیات حفاری دومین حلقه چاه توسعه ای از پروژه ۶ حلقه چاه در میدان یادآوران با بکارگیری دستگاه حفاری ۲۸ فتح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالکریم علی محمدی روز شنبه (۲۹ شهریور ۱۴۰۴) در این باره توضیح داد: این چاه پس از تولیدی شدن برای بهره برداری تحویل کارفرمای پروژه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) گردید. 

وی به استقرار دو دستگاه حفاری ۹۲ و ۲۸ فتح ناوگان شرکت ملی حفاری در این میدان اشاره و افزود: حفاری و تکمیل اولین حلقه چاه یک ماه پیش با کاربست دکل ۹۲ فتح به اتمام رسید و هم اکنون این دکل در حال حفاری سومین حلقه چاه تعهد شده است و دکل ۲۸ فتح نیز در حال جابجایی بر روی لوکیشن چاه چهارم می باشد. 

علی محمدی با بیان اینکه میدان یادآورران از میادین مشترک نفتی است، اظهارکرد: این پروژه از اردیبهشت سال گذشته اجرایی شده است و در انتهای پروژه ۶ حلقه چاه حفاری و تکمیل خواهد شد.

