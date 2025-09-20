شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی نیسان آبی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این معضل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است تاخیر در تحویل خودرو از سوی برخی از شرکت سایپا خود برای متقاضیان تبدیل به معضل شده است. 
این بار تاخیر در تحویل خودروی نیسان از سوی شهروند خبرنگار ما مطرح شده است. اما با توجه به اینکه افراد بسیاری از این طریق امرار معاش می‌کنند؛ خلف وعده در تاخیر این خودرو متقاضیان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و خداقوت ما در فروش اعتباری شرکت سایپا یک خودروی نیسان آبی با تحویل۳۰روزه ثبت نام کردم و برج ۸ هم اولین موعد چک است، درصورتی که بعد از گذشت ۶۸ روز از ثبت نام هنوز نیسان ما پلاک نشده است. ما به سختی و با فروش طلا این پول را تهیه کردیم. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: شرکت سایپا ، تاخیر در تحویل خودرو ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
متقاضیان خودروی شاهین همچنان در انتظار تحویل
تاخیر در تحویل خودروی سهند اس مشتریان را سردرگم کرد
مشکلات کمبود قطعات خودروی شاهین پیگیری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با سلام و عرض ادب
ما ردر سامانه فروش سایپا، یک خودروی وارداتی چانگان CS55 پلاس رو در برج 12 سال 1403 ثبت نام کردیم و تکمیل وجه آن نیز در برج 3 امسال انجام شد. قرار بود 30 روزه خودرو تحویل داده بشه که متاسفانه الان بعد 90 روز هنوز هم تحویل داده نشده است. از باشگاه خبرنگاران جوان خواهشمندم این مساله را پیگیری بفرمایید.
۰
۰
پاسخ دادن
احیای آیین کهن جشن دیسون هلون در گذشته شوشتر + عکس
آخرین اخبار
احیای آیین کهن جشن دیسون هلون در گذشته شوشتر + عکس
گزارش تصویری از نونوار شدن جاده صالح آباد به تربت جام
بلاتکلیفی دانش آموزان کلاس اولی متولدین مهرماه برای ثبت نام در مدرسه
نمایی از چشم نوازی جنگل توسکستان گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان در اهر به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم
گشت و گذاری به بوستان جنگلی پروفسور کردوانی در گرمسار + فیلم
آغاز بررداشت برنج از مزارع اردل + فیلم
تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در صالح آباد؛ پاسداشت ایثار رزمندگان جنگ تحمیلی + عکس