شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی نیسان آبی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این معضل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است تاخیر در تحویل خودرو از سوی برخی از شرکت سایپا خود برای متقاضیان تبدیل به معضل شده است.

این بار تاخیر در تحویل خودروی نیسان از سوی شهروند خبرنگار ما مطرح شده است. اما با توجه به اینکه افراد بسیاری از این طریق امرار معاش می‌کنند؛ خلف وعده در تاخیر این خودرو متقاضیان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و خداقوت ما در فروش اعتباری شرکت سایپا یک خودروی نیسان آبی با تحویل۳۰روزه ثبت نام کردم و برج ۸ هم اولین موعد چک است، درصورتی که بعد از گذشت ۶۸ روز از ثبت نام هنوز نیسان ما پلاک نشده است. ما به سختی و با فروش طلا این پول را تهیه کردیم. لطفا پیگیری کنید.