رئیس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون حدود ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز  رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون حدود ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات پرداخت شده است، تصریح کرد: تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش برای چایکاران و کارخانجات از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه چای پرداخت شده است.

این مقام مسئول ادامه‌داد: تسهیلات سرمایه‌ای از محل سرمایه‌گذاری صندوق حمایت از توسعه چای در بانک و تسهیلات چهار درصدی سرمایه در گردش از محل منابع داخلی صندوق و معادل ۱.۹ برابر سرمایه‌گذاری چایکاران و کارخانه‌ها پرداخت می‌شود.

جهانساز خاطرنشان‌کرد: همچنین تسهیلات چهار درصد سرمایه‌ای برای اصلاح، احیاء و به‌زراعی و توسعه مکانیزاسیون و خرید ماشین‌آلات به کشاورزان پرداخت می‌شود، اما برای کارخانجات این تسهیلات ۱۵ درصد و برای بهداشتی کردن و برندسازی است.

وی از خرید حدود ۸۸ هزار و ۸۱۱ تن برگ سبز چای به ارزش یک‌هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خبر داد و افزود: تاکنون یک‌هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت: از این میزان برگ سبز خریداری شده، ۱۹ هزار و ۹۴۵ تن چای خشک استحصال شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: سازمان چای ، چایکاران
