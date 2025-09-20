داوود عامری رئیس کل مجمع جهانی صلح اسلامی از هدف برگزاری نمایشگاه عکس "۱۲ روز ایران" سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ داوود عامری رئیس کل مجمع جهانی صلح اسلامی بیان کرد: نمایشگاه "عکس ۱۲ روز ایران" تلاش می‌کند روایتی مستند و هنری از دوازده روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران داشته باشد و دفاع مقدس ملت ایران را تصویرسازی می‌کند. تلاش جدی‌ای شده است و هنرمندان عکاس کشور، سازمان های فرهنگی و رسانه‌ای در این زمینه مشارکت کردند؛ خوشبختانه با استقبال خوبی همراه شدیم. 

وی ادامه داد: البته همزمان با برگزاری اختتامیه نمایشگاه" عکس ۱۲ روز ایران" برنامه ریزی می‌شود که همزمان در کشورهای مختلف جهان این نمایشگاه بتواند برپا شود‌. این نمایشگاه که با محوریت نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دوستانه، زندگی در جنگ، قربانیان جنگ و مشارکت و همبستگی اجتماعی برگزار می‌شود تا بتواند گوشه ای از این روایت مستند را به تصویر بکشد و بتواند روایت صادقانه‌ای از این جنگ ارائه کند.

رئیس کل مجمع جهانی صلح اسلامی در خصوص جوایز نمایشگاه ادامه داد: برپایی نمایشگاه با هدف مسابقه نبوده و این نمایشگاه موضوعیت داشته است، منتهی ما برای قدردانی از عکاسان و هنرمندان برنامه ریزی کردیم تا سه عکس برتر این نمایشگاه انتخاب شود. برای هرکدام جوایز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. در کنار این موارد، دستگاه و رسانه برتر به این دلیل که دستگاه‌های مختلف مشارکت‌هایی داشته اند جوایزی تعلق خواهد گرفت و تقدیر خواهد شد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها در نظر گرفتند عکس‌هایی را انتخاب و جوایزی به برگزیدگان اهدا کنند.

