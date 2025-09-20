باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدعلی غلامرضایی ادامه داد: هدف اصلی، پاسخگویی به نیازهای متنوع و روزافزون مخاطبان ایرانی و رقابت در سطح منطقهای است. ما تلاش کردهایم با تحلیل دقیق سلائق مخاطبان ازطریق دادههای آماری و پیمایشهای دورهای، محتوای جذاب، متنوع و بهروز را تأمین کنیم. من و همکارانم در شبکههای نمایش و تماشا طی این مدت کوشیدهایم این دو شبکه را از حالت صرفاً پخشکننده آثار آرشیوی خارج کرده و به سمت شبکههایی حرفهای با استاندارد جهانی هدایت کنیم.
مدیر شبکههای نمایش و تماشا اظهار کرد: هدف ما این است که شبکههای نمایش و تماشا به جایگاه مرجع سینما و سریال در تلویزیون ایران برسند؛ جایی که هم سرگرمی فراهم شود، هم آموزش و هم ارتقای سواد رسانهای. مخاطب امروز، چه در ایران و چه در جهان توقع دارد رسانه تصویری، فراتر از پخش ساده فیلم و سریال عمل کند؛ بنابراین ما تلاش کردهایم در حوزههای زیر تغییرات جدی ایجاد کنیم.
تخصصی شدن جدول پخش شبکه نمایش
وی حوزههای تحولی را دربرگیرنده جدول پخش و بستههای تخصصی، دسترسپذیری و مسئولیت اجتماعی، پخش فیلم و سریالهای جدید، تولید برنامههای مکمل، نوآوریهای فنی و هوش مصنوعی و پروموشن و ارتباط با مخاطب برشمرد و عنوان کرد: یکی از نخستین تحولات، بازنگری کامل در جدولپخش شبکهها بود. در گذشته شروع برنامهها با تأخیر یا تغییر همراه میشد و این موضوع نارضایتی ایجاد میکرد. اکنون تلاش میشود تا پخش دقیقاً در ساعت اعلامی آغاز شود تا اعتماد مخاطب تقویت شود.
مدیرکل تأمین و رسانه بینالملل سیما اضافه کرد: علاوهبر این، در شبکه نمایش بستههای ژانری را ایجاد کردهایم و به بستهها هویت دادهایم؛ مثلاً هر شب مخاطب میداند چه ژانری را دنبال خواهد کرد؛ از کمدی و ورزشی گرفته تا علمیتخیلی، حادثهای، وحشت، ایرانی، هندی و منتخب ملل و اخیراً هم بسته فیلمهای دنبالهدار و همینطور مرور آثار کارگردانان مطرح داخلی و خارجی.
غلامرضایی تأکید کرد: این تخصصی شدن بستهها به مخاطب کمک میکند با ذهنیت روشنتری برنامهریزی کند و به تماشای آثار مورد علاقه خود بنشیند. در جدولپخش شبکه تماشا نیز تغییرات ساختاری رخ داده است. بستههایی مانند خانوادگی، سیاسی، شرقی و حادثهای طراحی شدهاند تا تنوع سریالها بیشتر شود. از ماه مبارک رمضان نیز، این بستهها بهصورت پشت سر هم (دو قسمت پیدرپی) پخش میشوند و نظرسنجیهایی نیز برگزار میکنیم تا بدانیم سلیقه مخاطبان دقیقاً به کدام سمت میرود. همچنین برای کسانی که تمایل دارند یکجا سریال را ببینند، باکس «سریال باز» در بامداد قرار دادهایم که امکان تماشای کامل یک سریال در یک بازه کوتاه فراهم میشود.
توجه ویژه به نمایش آثار حوزه مقاومت
مدیرکل تأمین و رسانه بینالملل سیما در ادامه یادآوری کرد: از سوی دیگر ما در انتخاب فیلمها به وقایع پیرامون و همینطور به مناسبتهای ملی، مذهبی و جهانی نیز توجه ویژهای داریم و تلاش میکنیم تا برای ایام خاص، آثاری مرتبط در جدول پخش جایگذاری و پخش کنیم. این انتخابها نشان میدهد که ما صرفاً سرگرمی تولید نمیکنیم، بلکه تلویزیون را ابزاری برای آگاهیبخشی و همبستگی انسانی میدانیم.
غلامرضایی خاطرنشان کرد: در شبکه نمایش در یکی دو سال اخیر، هر هفته بهصورت مستمر چند فیلم ضدصهیونیستی و آمریکایی به نمایش درمیآید و در این مدت سعی کردهایم توجه ویژهای به فیلمهای حوزه مقاومت و آثاری که روایتگر مبارزات مردمی در برابر ظلم و استکبار هستند، داشته باشیم. این نوع آثار نهتنها تاریخ مبارزات انسانی را به نمایش میگذارند، بلکه اصول مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و فساد را به بینندگان منتقل میکنند.
وی گفت: ما همچنین به پخش فیلمهایی که سیاستهای استعماری و استکباری کشورهای غربی را به نقد میکشد، توجه ویژهای داریم. این فیلمها، با نمایش دروغپردازیهای غرب درزمینه حقوق بشر، قدرتطلبیهای استعماری و سلطهجویانه آنها، به نقد جهانی و سیاستهای ناعادلانهشان میپردازند. در حقیقت، این آثار میتوانند واقعیتهای پنهانشده در تاریخ معاصر را برای مخاطب نمایان کنند و از این طریق، دروغهایی که کشورهای غربی در مورد حقوق بشر به جهانیان فروختهاند، آشکار سازند. چنین آثاری نهتنها مخاطب را با ابعاد پنهان قدرتطلبیهای استعماری آشنا میکنند، بلکه او را به اندیشیدن در مورد نقش و مسئولیتهای جهانی در مواجهه با ظلم و نقض حقوق بشر دعوت میکنند.
مسئولیت اجتماعی و مناسبسازی فیلمهای جدید برای نابینایان و ناشنوایان
مدیر شبکههای نمایش و تماشا در خصوص تحول در دسترسپذیری و مسئولیت اجتماعی نیز بیان کرد: موضوع دسترسپذیری برای ما بسیار مهم بوده است. برای نخستینبار فیلمهای جدید با زیرنویس ویژه ناشنوایان و شرح صحنه برای نابینایان پخش میشوند. این اقدام باعث شده جامعهای که پیشتر امکان همراهی کامل با فیلم و سریال را نداشت، اکنون مخاطب فعال شبکههای ما شود. از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی را جدی گرفتهایم. درج ردهبندی سنی روی تمام آثار اجباری شده و پخش محتوای کودک و نوجوان بهطور کامل متوقف شده است. همچنین، پیام هشدار مصرف دخانیات روی فیلمها درج میشود تا الگوی رفتاری سالم به مخاطبان منتقل شود.
