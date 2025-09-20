باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - سید اردشیر زاهدی گفت: هیچ دانش‌آموزی در استان به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنخواهد ماند و در صورت ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های ثبت‌نام، کتاب یا لوازم‌التحریر، مدارس و اداره کل آموزش و پرورش مستقیماً این هزینه‌ها را پوشش خواهند داد.

او افزود: مدیران مدارس موظف هستند در آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند را شناسایی کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل مالی، بلافاصله موضوع را به نواحی و اداره کل گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن حمایت‌های لازم انجام گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل گفت: علاوه بر حمایت‌های آموزش و پرورش، نهاد‌های حمایتی و خیریه‌ها نیز در کنار مدارس هستند و دانش‌آموزان نیازمند را تحت پوشش قرار می‌دهند تا آغاز سال تحصیلی جدید بدون دغدغه و نگرانی برای همه دانش‌آموزان همراه باشد.