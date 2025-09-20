باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: پارسال طرح نشاندار کردن مالیات برای اولین بار اجرایی شد؛ در استان، ۲۶ طرح اولویتدار توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که در مجموع به ۱۹۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتند و از این مبلغ، ۱۰۴ میلیارد تومان (معادل ۵۴ درصد) تأمین اعتبار و ۱۱ پروژه نیز به طور کامل (۱۰۰ درصد) تأمین اعتبار شد.
او افزود: برای امسال۲۷ پروژه جدید با نیاز به ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار، تحت عنوان طرح نشاندار کردن مالیاتها برای استان توسط سازمان برنامه و بودجه معرفی شدهاست.
کریمدادی بیان کرد: این طرح با هدف افزایش شفافیت در هزینه کرد مالیات، بالا بردن مشارکت مردمی، ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات و کمک به بهبود زیرساختهای کشور اجرایی شده است و مودیان مالیاتی مشمول ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، یا افرادی که فروش سالانه آنها کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، میتوانند این طرحها را برای محل هزینه کرد مالیات خود انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: از مودیان گرامی درخواست میشود در صورت تکمیل اعتبار پروژههای شهرستان خود، برای کمک به توسعه سایر شهرستانها نیز اقدام به انتخاب طرح کنند؛ امکان رصد میزان تأمین اعتبار و پیشرفت فیزیکی پروژهها برای مودیان فراهم است؛ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انتخاب این طرحها تا ۳۱ شهریورماه است و در صورت عدم انتخاب، حق انتخاب محل هزینه کرد مالیات از مودیان سلب خواهد شد؛ امید است که امسال شاهد تأمین ۱۰۰ درصدی اعتبار طرحها از طریق مالیات باشیم.
او عنوان کرد: برخی از طرحهای امسال دارای جنبه استانی هستند، از جمله پروژهای برای صدا و سیما در خصوص گیرندهها؛ پروژههای مربوط به باندهای دوم جادهای، مانند محور بیرجند - قاین، ۱۲ مدرسه و طرحهای مرتبط با آنها در حوزه آموزش و پرورش، طرحهای انتقال آب، پروژههای انرژی مانند پست ۴۰۰ کیلومتری شرکت برق در نهبندان و...، پروژههای دانشگاه بیرجند و موارد دیگر.
کریمدادی تصریح کرد: حتی افراد ساکن در استانهای دیگر نیز میتوانند مالیات خود را برای هزینهکرد در استان مورد نظر انتخاب کنند؛ به این معنی که تمام استانها در وبسایت مربوطه قابل انتخاب هستند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: علاوه بر طرحهای نشاندار، بخشی از مالیاتها به مصارف دیگر اختصاص مییابد؛ تا ۱۵ شهریور سال جاری، ۹۷ میلیارد تومان به بخش سلامت و بهداشت و درمان؛ ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان؛ ۲۰۸ میلیارد تومان به حساب ۳۱ شهرداری استان؛ ۱۱۴ میلیارد تومان به حساب دهیاریها؛ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به روستاهای فاقد دهیاری؛ ۳۷ میلیارد تومان به اداره کل امور عشایر برای مناطق عشایری؛ ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای پارکهای علم و فناوری و ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بخش پارکهای علم و فناوری استان واریز شده است.