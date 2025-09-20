باشگاه خبرنگاران جوان - در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای ظرفیت، ایمنی و کیفیت خدمات، تمهیدات ویژهای برای حملونقل ریلی زائران عملیاتی کرد.
با تشکیل ستاد اربعین در وزارت راه و شهرسازی و ذیل آن ایجاد کمیتههای مربوطه از جمله شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی کامل با ادارات کل مناطق و شرکتهای حملونقل ریلی مسافری، امکان برنامهریزی دقیق و اجرای قطارهای فوقالعاده در مسیرهای مختلف بهویژه به مقاصد خرمشهر، شلمچه، کرمانشاه و سایر شهرهای مرزی فراهم شد.
افزایش ظرفیت جابهجایی و کیفیت قطارها
همچنین با سرمایهگذاری ۱۰۸ میلیارد تومانی، ظرفیت جابهجایی زائران نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافت و در راستای بهینهسازی زیرساختها، ایستگاههای اهواز، خرمشهر، حمیدیه و شلمچه به طور کامل تجهیز و بهسازی شده و مسیر ریلی خرمشهر - شلمچه نیز بهینهسازی شد.
همچنین اکثریت قطارهای مورد استفاده در این ایام از نوع ۴ و ۶ تخته با خدمات ویژه آماده بهرهبرداری شدند.
قطارهای فوقالعاده در مسیرهای پرتردد
راهآهن جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از ناوگان موجود و تأمین لکوموتیوهای مورد نیاز، قطارهای فوقالعادهای را در مسیرهای پرتردد نظیر تهران-خرمشهر، تهران-کرمانشاه، کرمانشاه-مشهد، همدان-مشهد، اصفهان-کرمانشاه، مشهد-اهواز، یزد-خرمشهر، کرمان-خرمشهر، ساری-کرمانشاه و زاهدان-خرمشهر راهاندازی کرده است.
به علاوه دو دستگاه ریلباس در مسیر خرمشهر به شلمچه بهصورت شبانهروزی و رایگان، همچنین قطارهای فوقالعاده برگشت از کرمانشاه و اندیمشک در روزهای اوج بازگشت پیشبینی شدند.
بهسازی ایستگاهها و تجهیزات زیربنایی
در حوزه بهسازی ایستگاهها و تجهیزات زیربنایی برای ارتقاء سطح خدمات ایستگاهی، ایستگاههای مسافری با اعتبار ۹۸۱ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری شدند و تجهیزات خریداریشده با اعتبار ۱۰۱ میلیارد ریال نصب و راهاندازی شد.
در کنار این اقدامات، ایستگاه مرزی موقت در نقطه صفر مرزی شلمچه احداث و سایبان جدیدی هم در ایستگاه خرمشهر نصب شد.
نظارت مستمر و مدیریت یکپارچه
نظارت ویژه و مستمر بر روند حرکت قطارهای فوقالعاده، تجهیزات و عملکرد ناوگان از سوی ستاد مرکزی اربعین ریلی در طول ایام تردد زائران صورت گرفته و هدایت و کنترل لحظهای این خدمات بهمنظور تضمین سفر ایمن و روان در دستور کار قرار گرفت.
افزایش سهم ریلی در جابهجایی زائران
با اقدامات انجام شده، سهم حملونقل ریلی در جابهجایی زائران اربعین امسال با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود و این موفقیت، پایهگذار بهبود مستمر خدمات حملونقل ریلی در سالهای آینده خواهد بود.
آمادهسازی و اجرای این اقدامات نشان از عزم جدی وزارت راه و شهرسازی و راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای خدمترسانی مطلوب و در شأن زائران اربعین حسینی دارد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی