محمدحسین حیدری از محوریت برگزاری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ محمد حسین حیدری عضو هیات داوران نخستين نمایشگاه عکس "۱۲ روز ایران" بیان کرد: نمایشگاه عکس "۱۲ روز ایران" به مقاومت و پایداری مردم در جنگ‌۱۲ روز می‌پردازد و درواقع دارای یک بخش اصلی بخش‌های مستند است. البته دوستان دبیرخانه یک بخش برای نگاه از آن سو یا آن‌سوی جنگ هم برگزار کردند که دررابطه با عکس‌های خارج از کشور درباره رژیم صهیونیستی است؛ همچنین یک بخش دیگر با عنوان عکس‌های هوش مصنوعی برگزار شد که این دو بخش خارج از روند مسابقه برگزار خواهند شد.

وی ادامه داد: در واقع چهار فراز اصلی برای برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده است. حقوق بین الملل و بشر دوستانه، زندگی در جنگ ۱۲ روزه، قربانیان جنگ ۱۲ روزه و مردم یاری و همبستگی اجتماعی در جنگ ۱۲ روزه محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه عکس هستند.

شایان ذکر اختتامیه این رویداد هنری فردا یکشنبه ۳۰ شهریور ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار خواهد شد.