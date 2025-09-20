نتایج یک مطالعه نشان داده است که مصرف انار می‌تواند هورمون جوانی را تحریک و باعث افزایش آن شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه متروپولیتن منچستر در بریتانیا انجام شده است، نشان داده است که مصرف عصاره انار در بزرگسالان مسن به افزایش سطح هورمون جوانی IGF-۱ کمک می‌کند.

مجله Nutrients گزارش داد که این مطالعه شامل ۷۲ داوطلب بین ۵۵ تا ۷۰ سال بود. آنها روزانه ۷۴۰ میلی‌گرم کپسول عصاره انار را به مدت ۱۲ هفته یا دارونما مصرف کردند. نتایج نشان داد که سطح IGF-۱ در شرکت‌کنندگانی که عصاره انار مصرف کردند، به طور قابل توجهی افزایش یافت.

شایان ذکر است که این هورمون نقش کلیدی در حفظ سلامت، تحریک بازسازی سلول، تقویت عضلات و استخوان‌ها و بهبود عملکرد رگ‌های خونی و مغز دارد. با این حال، سطح آن معمولاً با افزایش سن کاهش می‌یابد و منجر به از دست دادن قدرت و افزایش خطر ابتلا به بیماری می‌شود.

از سوی دیگر، این عصاره هیچ تأثیر قابل توجهی بر طول تلومرها، کلاهک‌های محافظ در انتهای کروموزوم‌ها که منعکس کننده سرعت پیری سلول هستند، نشان نداد. با این حال، افزایش سطح فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-۱) ممکن است برای سلامت عروق و رفاه عمومی مفید باشد.

دانشمندان تأیید می‌کنند که نتایج دلگرم‌کننده هستند، اما برای نتیجه‌گیری قطعی و تأیید مزایای بالقوه عصاره انار و در عین حال رد هرگونه خطر، مطالعات طولانی‌مدت مورد نیاز است.

منبع: infox.ru

