در تماس تلفنی تاکیشی ایوایا، وزیر خارجه ژاپن، و مارکو روبیو، همتای آمریکایی او، دو طرف درباره جنگ غزه و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیران امور خارجه ژاپن و ایالات متحده در یک تماس تلفنی، به رایزنی درباره مهم‌ترین مسائل امنیتی منطقه‌ای از جمله تشدید جنگ در غزه و تحولات برنامه هسته‌ای ایران پرداختند.

وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاکیشی ایوایا در این گفت‌و‌گو هشدار داد اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی، امکان تحقق راه‌حل دودولتی در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد.

وی بر حمایت بی‌چون‌وچرای توکیو از این راه‌حل تأکید کرد و افزود: «جامعه بین‌الملل به‌ویژه ایالات متحده، باید از اسرائیل بخواهد تا به اقدامات خود علیه فلسطینیان پایان دهد.»

وزیر خارجه ژاپن همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری نزدیک بین دو کشور بتواند به دستیابی به یک آتش‌بس فوری در غزه بینجامد.

در سوی دیگر، تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرد که مارکو روبیو در این مکالمه، بر «پایبندی عمیق واشنگتن به ائتلاف راهبردی با ژاپن» که «سنگ بنای امنیت و شکوفایی منطقه‌ای» است، اصرار ورزید.

بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین به بررسی آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پرداختند که نشان‌دهنده نگرانی مشترک دو متحد درباره ثبات منطقه‌ای است.

منبع: الجزیره /رای الیوم

برچسب ها: آمریکا و ژاپن ، جنگ غزه ، برنامه هسته ای ایران
خبرهای مرتبط
به گزارش فارن افرز؛
ترامپ نوآوری آمریکایی را نابود می‌کند
تاکید کره‌جنوبی و آمریکا بر همکاری‌های دوجانبه در برابر کره‌شمالی
چرا ژاپن برای ترامپ مهم است؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
آخرین اخبار
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش خبری ارتش اعمال می‌کند
آمادگی کامل ایران برای راه‌اندازی خط ریلی بین‌المللی تهران- هرات
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
اروپا از تمایل آمریکا برای دخالت در امور داخلی اتحادیه ناراضی است
زلنسکی: متحدان وقت تلف می‌کنند
ترمینال ۲ فرودگاه دوبلین به عنوان «اقدامات احتیاطی ایمنی» تخلیه شد
قطر از اسرائیل به ایکائو شکایت کرد
واکنش روسیه به بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ و موج ترس سرخ: از مک‌کارتیسم تا سرکوب دانشگاه‌ها
بازگشت ترامپ به یک بازی شکست‌خورده در آفریقا
اروپا و دوگانگی قدرت نظامی: میان وابستگی به آمریکا و رؤیای استقلال
دانشگاه هاروارد در آستانه بحران مالی با قطع بودجه فدرال
برد پرگل فوتسال افغانستان مقابل مالدیو
تصادف مرگبار در میدان وردک با ۷ کشته
از سرگیری بازگشت پناهجویان افغانستانی از مرز چمن پس از انفجار مرگبار
زنان قربانیان خاموش زمین‌لرزه افغانستان با بحران مضاعف روبرو هستند
رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ژاپن درباره غزه و برنامه هسته‌ای ایران
استقبال فلسطین از اقدام پرتغال در به رسمیت شناختن دولت فلسطین
هیچ مذاکره ای برای بگرام پذیرفته نیست
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است