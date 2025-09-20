باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیران امور خارجه ژاپن و ایالات متحده در یک تماس تلفنی، به رایزنی درباره مهم‌ترین مسائل امنیتی منطقه‌ای از جمله تشدید جنگ در غزه و تحولات برنامه هسته‌ای ایران پرداختند.

وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاکیشی ایوایا در این گفت‌و‌گو هشدار داد اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی، امکان تحقق راه‌حل دودولتی در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد.

وی بر حمایت بی‌چون‌وچرای توکیو از این راه‌حل تأکید کرد و افزود: «جامعه بین‌الملل به‌ویژه ایالات متحده، باید از اسرائیل بخواهد تا به اقدامات خود علیه فلسطینیان پایان دهد.»

وزیر خارجه ژاپن همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری نزدیک بین دو کشور بتواند به دستیابی به یک آتش‌بس فوری در غزه بینجامد.

در سوی دیگر، تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرد که مارکو روبیو در این مکالمه، بر «پایبندی عمیق واشنگتن به ائتلاف راهبردی با ژاپن» که «سنگ بنای امنیت و شکوفایی منطقه‌ای» است، اصرار ورزید.

بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین به بررسی آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پرداختند که نشان‌دهنده نگرانی مشترک دو متحد درباره ثبات منطقه‌ای است.

منبع: الجزیره /رای الیوم