معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت روایتگری در اردوهای راهیان نور گفت: روایتگری علاوه بر انتقال مفاهیم و ارزش‌های دوران دفاع مقدس، در تقویت انسجام ملی ـ همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم ـ نقشی بسیار مؤثر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی  در جلسه ستاد پشتیبانی راهیان نور استان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تکلیف را برای همه مشخص کرده‌اند، همراهی و همکاری در برگزاری راهیان نور وظیفه شرعی و ذاتی تمامی دستگاه‌ها و مدیران است.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست نهایت توان خود را در حمایت از برنامه‌های راهیان نور به‌کار گیرند و افزود: دستگاه‌هایی که امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را دارند، باید از این توان بهره بگیرند.

معاون استاندار کردستان همچنین بر ضرورت فضاسازی مناسب، به‌ویژه در شهر‌های میزبان زائران راهیان نور تأکید کرد و گفت: نوع فضاسازی و آمادگی شهر‌ها در قضاوت میهمانان نسبت به استان تأثیرگذار خواهد بود.

