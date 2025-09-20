مطالعه‌ای تازه نشان داده است که ChatGPT به ابزاری کلیدی برای اطلاعات و راهنمایی جوانان و بزرگسالان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه مشترک بین OpenAI و دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) تلاش کرد تا نگاهی به درون «جعبه سیاه» ChatGPT بیندازد، نه تنها از منظر فنی، بلکه از نظر اینکه چه کسی از این ابزار استفاده می‌کند و چگونه از آن استفاده می‌کند.

نتایج نشان داد که اکثر کاربران برای اهداف عملی، مانند جستجوی اطلاعات و تولید متن، به این چت‌بات مراجعه می‌کنند و نه لزوماً برای کار. این مطالعه همچنین نشان‌دهنده کاهش شکاف جنسیتی در بین کاربران فعال بود.

در یک مقاله کاری که توسط NBER با همکاری تیمی از محققان OpenAI و پروفسور دیوید دمینگ از دانشگاه هاروارد ارائه شد، مشخص شد که تقریباً ۸۰ ٪ از کل تعاملات با ChatGPT را می‌توان به سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد:

راهنمایی عملی: این شامل آموزش، نکاتی برای کار‌های روزانه و خلاقانه و تولید ایده است.

جستجوی اطلاعات: این ابزار به عنوان جایگزینی برای موتور‌های جستجوی سنتی عمل می‌کند.

نوشتن: این شامل ایجاد خودکار پیام‌ها و اسناد، ویرایش متون و ترجمه آنها، اغلب برای اهداف کاری است.

محققان خاطرنشان کردند که حدود ۲٪ از پیام‌ها از کاربرانی بوده که با ربات به عنوان یک روانکاو یا دوست رفتار می‌کردند، در حالی که تنها ۰.۴٪ به روابط و تأملات شخصی می‌پرداختند. با این حال، مطالعات خارجی مانند Common Sense Media نشان داده است که حدود یک سوم نوجوانان از هوش مصنوعی برای تعاملات اجتماعی استفاده می‌کنند، در حالی که حدود نیمی از بزرگسالان از چت‌بات‌ها برای حمایت روانی استفاده می‌کنند.

نقش اجتماعی ChatGPT نیز گسترده‌تر از داده‌های رسمی است. از نظر سنی، حدود ۴۶٪ از پیام‌ها از کاربران بین ۱۸ تا ۲۵ سال بوده است که اغلب از ChatGPT برای اهداف شخصی استفاده می‌کنند. با افزایش سن بزرگسالان، نسبت تعاملات مرتبط با کار افزایش می‌یابد، زیرا بزرگسالان برای کار‌های حرفه‌ای به هوش مصنوعی متکی هستند.

جمعیت‌شناسی جنسیتی از سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی تغییر کرده است، به طوری که حدود ۸۰٪ از کاربران نام‌های مردانه دارند. تا اواسط سال ۲۰۲۵، تعداد مردان و زنان تقریباً برابر بود، ۴۸٪ مرد و ۵۲٪ زن.

مطالعه دیگری نشان داد که مردم در برخی موارد به توصیه‌های ChatGPT بیشتر از توصیه‌های پزشکان اعتماد دارند، که نشان دهنده نقش رو به رشد این ابزار در زندگی روزمره آنهاست.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: چت جی پی تی ، هوش مصنوعی ، مطالعات ، جوانان
خبرهای مرتبط
هوش مصنوعی افسردگی را از چهره شما تشخیص می‌دهد
آیا ساختمان هوش مصنوعی اجاره داده می‌شود؟ + فیلم
نخستین ربات وکیل ایران رونمایی شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
France
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
عالیه.
۰
۰
پاسخ دادن
وزیر ارتباطات: مشارکت بخش خصوصی شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت است
آخرین اخبار
وزیر ارتباطات: مشارکت بخش خصوصی شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت است
رونمایی از پایگاه «پویش ملی مواجهه با خبر جعلی»
زخم مکنده؛ هر دم و بازدم، قدمی به سمت مرگ خاموش + فیلم
علل شایع ناباروری مردان
آیا یک فضاپیما می‌تواند روی یک سیارک بسیار کوچک فرود بیاید؟  
هوش مصنوعی ۱۰۰۰ بیماری را در دهه آینده پیش‌بینی می‌کند
یک تغییر مرموز در نزدیکی مرز هسته-گوشته که درک ما از درون زمین را تغییر می‌دهد
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه در آستانه سال تحصیلی جدید
خواص موثر نعنا برای افراد دیابتی + فیلم
تحریک هورمون جوانی با انار؛ نتایج امیدوارکننده برای سالمندان
نتایج جالب یک مطالعه: ChatGPT ابزاری کلیدی برای اطلاعات و راهنمایی جوانان و بزرگسالان
بهره‌برداری از ۱۱۳ مدرسه جدید در تهران
ضرورت ایجاد‌ شبکه پایدار بین مسائل علوم اجتماعی و علوم اعصاب
تخصیص ۱۳۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت آموزشی هنرستان‌های تهران
بازنگری در سهمیه‌های کنکور با هدف تحقق عدالت آموزشی
درمان کودکان کمتر از ۷ سال همچنان رایگان/ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت طلب بیمارستان‌ها
ثبت ۲۴ هزار و ۴۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
ثبت‌نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد تمدید شد
کاظمی: دانش آموزان در جنگ با محدودیت‌های زیادی به المپیاد‌ها اعزام شدند
آغاز سال‌تحصیلی دانشگاه‌ها از امروز/ نودانشجویان هفته سوم مهر به دانشگاه می‌روند