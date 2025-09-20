باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس، به تشریح جزئیات افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس و اقدامات انجام شده پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، نرخ کرایه سرویس مدارس ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است، اما چند تغییر مثبت نیز به نفع والدین در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه سال تحصیلی برای مقطع ابتدایی هشت ماه تعیین شده و ضرایب ترافیکی که در سال گذشته ۲۵ درصد بود، امسال به ۱۵ درصد کاهش یافته است. همچنین ضریب شیک که سال گذشته ۱۵ درصد و برای مراکز ۵ درصد بود، امسال به کلی حذف شده است.

مالکی افزود: با در نظر گرفتن شرایط معیشتی رانندگان عزیز، حداقل و حداکثر نرخ کرایه برای مقاطع مختلف مشخص شده است. برای مقطع ابتدایی حداقل نرخ سالانه ۱۴ میلیون تومان و حداکثر ۴۰ میلیون تومان و برای مقطع متوسطه حداقل ۱۵ میلیون تومان و حداکثر ۴۳ میلیون تومان تعیین شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره روند ثبت‌نام سرویس مدارس گفت: ثبت‌نام متقاضیان شامل شرکت‌های پیمانکاری، رانندگان و والدین از اردیبهشت ماه آغاز شده و تاکنون ۱۲۴ شرکت ثبت‌نام کرده و صلاحیت آنها تایید شده است. همچنین تعداد کل دانش‌آموزان ثبت‌نام شده ۲۲۷۰۰ نفر عادی و ۳۴۱۰ نفر در مدارس استثنایی هستند.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی ما این است که برای حدود ۶۵۰۰ دانش‌آموز خدمات ارائه شود که زیرساخت‌های لازم برای این تعداد فراهم شده است. همچنین هیچ هزینه‌ای از والدین دانش‌آموزان مدارس استثنایی دریافت نخواهد شد و این خدمات به صورت رایگان توسط شهرداری تهران ارائه می‌شود.

مالکی در خصوص ناوگان سرویس مدارس افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ ناوگان ثبت شده‌اند و تعداد زیادی ناوگان جدید نیز در حال ثبت و بارگذاری اطلاعات در سامانه سپند هستند که تا نیمه اول مهرماه کامل خواهد شد.

وی همچنین درباره قرارداد‌های سرویس مدارس توضیح داد: دو نوع قرارداد در سامانه وجود دارد؛ قرارداد اول بین سازمان تاکسیرانی و شرکت‌های متقاضی است که شامل تضمین‌ها و ضمانت‌ها می‌شود و قرارداد دوم، قرارداد شاخص و تیپ است که توسط شهرداری تهران تایید شده و میان شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس و والدین منعقد می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: آموزش‌های لازم به رانندگان سرویس مدارس به صورت حضوری و در قالب بسته‌های آموزشی ارائه می‌شود و سازوکار نصب برچسب‌های مخصوص سرویس مدارس نیز آماده شده است. این برچسب‌ها تا پایان هفته جاری نصب خواهند شد تا گشت‌های پلیس راهور بتوانند سرویس‌های مجاز را شناسایی و کنترل کنند.

مالکی در پایان با اشاره به همکاری سازمان تاکسیرانی با پلیس راهور گفت: همکاری با پلیس برای کنترل سرویس‌های غیرمجاز آغاز شده و امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، تردد ایمن‌تر و منظم‌تری برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها فراهم شود.