کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: چشم انتظاری متقاضیان برای تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن با وجود پرداخت آورده‌های خود به بیش از سه سال رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور شاهد آن هستیم که بسیاری از پروژه های نهضت ملی مسکن  به دلایل مختلف از  جمله عدم تخصیص زمین و یا عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده و همین امر خود باعث چشم انتظاری متقاضیان پس از سال ها شده است.

در همین راستا بسیاری از کارشناسان اعلام میکنند که وزارت راه وشهرسازی می تواند با از با استفاده از ظرفیت های مختلف بخش خصوصی  و از طرف دیگر با استفاده از تدابیر  نظارتی و همراهی دستگاه ها زمینه را برای تسریع در روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن فراهم کند اما متاسفانه در این بخش شاهد آن هستیم که متقاضیان  با وجود تکمیل آورده های خود همچنان چشم انتظار تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هستند.

حسین غلامی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین اقدامات و گام ها در جهت تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن است که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده و هنوز بعد از گذشت سه سال متقاضیان نتوانسته اند واحدهای خود را تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر بسیاری از سازندگان  به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ساخت نتوانسته اند واحدهای در دست ساخت را تکمیل کنند و همین امر خود باعث شده که روند اجرای پروژه ها با کندی بیشتری همراه شود.

او یادآور شد: سازندگان در تلاش هستند که هرچه سریعتر واحدهای نهضت ملی مسکن را تکمیل کنند اما این به آن شرط است که منابع مالی به این بخش تزریق شود در نتیجه با این اقدام ما شاهد آن خواهیم بود که هرچه سریعتر واحدهای نهضت ملی مسکن با همکاری وزارت راه وشهرسازی به بهره برداری برسد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: در صورتی که پیگیری های وزارت راه وشهرسازی در خصوص اجرای طرح پروژه های نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن برسد ما شاهد تقویت هرچه سریعتر پروژه های نهضت ملی مسکن در کشور خواهیم بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
اشتباه کردیم ازاول ثبت نام کردیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
من ۵ساله پول میریزم حساب اما خبری از مسکن ملی کرمانشاه نیست!!!!!!!!! مهرماه سال ۹۹تا الان مبلغ ۳۴۰میلیون تومان پرداخت کردم اما خبری نیست و هنوز نیمه کاره هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ما سال 97 مسکن ملی بهارستان اصفهان را نوشتیم تا حالا سیصد میلیون دادیم هنوز انتخاب واحد هم نکردیم هر سال میگن سال دیگه
۰
۱
پاسخ دادن
