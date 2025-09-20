باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تازهترین وضعیت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی را در شهرهای جدید تشریح کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با حمایتهای وزیر راه و شهرسازی و همراهی بانک ها، تاکنون قرارداد مشارکت مدنی ۱۰۶ هزار و ۱۰۸ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، رقم قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده را معادل ۶۰ همت عنوان کرد.
گفتنی است، بانکها بر اساس پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی، بخشی از تسهیلات را به سازندگان این طرحها پرداخت میکنند که هم اکنون و در دولت چهاردهم نیز پرداخت این تسهیلات با تاکید وزیر راه و شهرسازی سرعت گرفته است.
منبع: وزارت راه و شهرسازی