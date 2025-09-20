دادستان عمومی و انقلاب جویبار از کشف و ضبط ۵ هزار کیسه آرد قاچاق و دستگیری ۶ متهم در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید رضا آقایی دادستان عمومی و انقلاب جویبار از کشف و ضبط ۵ هزار کیسه آرد قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ۶ متهم اصلی احتکار عمده آرد در این رابطه دستگیر شدند.

او افزود: در اجرای طرح مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و در پی نظارت‌های مستمر و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه احتکار و اختفای مواد غذایی اساسی، تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص، توسط بازپرس پرونده آغاز شد.

دادستان جویبار ادامه داد: این تحقیقات به شناسایی و کشف یک انبار غیرمجاز حاوی پنج هزار کیسه آرد با هدف ایجاد کمبود مصنوعی و اخلال در بازار و زنجیره تأمین نان، به عنوان کالایی اساسی و حساس، منجر شد که در این راستا ۶ متهم اصلی احتکار عمده آرد در جویبار دستگیر شدند.

آقایی، احتکار کالا‌های اساسی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را از جمله عناوین اتهامی متهمین عنوان کرد و گفت: پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی و تفهیم اتهام، قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضایی برای ۶ متهم اصلی پرونده صادر شد.

دادستان جویبار افزود: به منظور واکاوی دقیق تمامی ابعاد این پرونده، بررسی اسناد و مدارک کشف شده و نیز دفاعیات متهمان، قرار کارشناسی از سوی مقام قضایی صادر شده تا با دقت و جزئی نگری بیشتری به این موضوع رسیدگی شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

