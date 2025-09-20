باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کسانی که تاریخ نمی‌دانند شعار «نه غزه، نه لبنان» سر می‌دهند + فیلم

غزه در طول تاریخ دروازه ورود به ایران بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کارشناس برنامه ایران ما از شبکه سوم سیما گفت: کسانی که تاریخ نمی‌دانند شعار «نه غزه، نه لبنان» سر می‌دهند، غزه در طول تاریخ دروازه ورود به ایران بوده است.

کریم
۱۵:۱۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تو که خوندی از شکم گرسنه و گرانی کشور خودت خبرنداری،نمی دونی شرمنده زن و بچه بودن یعنی چی؟نمی دونی پول اجاره خونه یعنی چی؟نمی دونی پول دوا ودکترنداشتن یعنی چی
