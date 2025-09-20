معاون استاندار تهران از آمادگی کامل برای بازگشایی بدون مشکل مدارس خبر داد و بر همکاری دستگاه‌ها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران که با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس برگزار شد، با یادآوری ایثار و فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، بر ضرورت پاسداشت یاد شهدا و جانبازان تأکید کرد و گفت: امروز ما مدیون جانفشانی‌های شهداء و رزمندگانی هستیم که در برابر گلوله‌های دشمن سینه سپر کردند تا کشورمان سربلند بماند.

وی با اشاره به اهمیت بازگشایی سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: در تهران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در حدود ۴۵۰۰ مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد و ۵۶ هزار معلم برای آموزش و تربیت آنها به کار گرفته می‌شوند که مدیریت این حجم وسیع، کاری بسیار دشوار و نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه آینده کشور به کیفیت آموزش و پرورش بستگی دارد، افزود: تربیت نسلی توانمند و آگاه، ضامن آینده نظام و پیشرفت کشور است و این امر فقط با همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها محقق خواهد شد.

خوش اقبال ضمن قدردانی از تلاش‌های آموزش و پرورش، شهرداری تهران، نیروی انتظامی، پلیس راهور، فرمانداری و دادستانی، یادآور شد: با همدلی و همت تمامی این نهادها، تلاش داریم تا بازگشایی مدارس امسال بدون هیچ مشکلی و دغدغه‌ای انجام شود.

وی به مسائل ایمنی مدارس اشاره کرد و تأکید نمود: حفظ امنیت دانش‌آموزان اولویت اصلی است و شهرداری و آموزش و پرورش باید با همکاری هم نسبت به ایمن‌سازی فضا‌های آموزشی اقدام کنند.

همچنین خوش اقبال بر اهمیت رعایت ساعات کاری بر اساس مصوبات دولت، مدیریت دقیق سامانه سرویس مدارس و تسهیل در عبور و مرور تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود رویداد‌های ملی و پر ترافیک همچون نمایشگاه‌ها، در جلسات آتی تصمیمات دقیق‌تری برای جلوگیری از مشکلات احتمالی اتخاذ خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود از مشارکت و همکاری شهروندان تهران به ویژه والدین، دانش‌آموزان و دانشجویان درخواست کرد: امیدواریم با همراهی و همکاری مردم، سال تحصیلی جدید در آرامش و با موفقیت آغاز شود.

 

