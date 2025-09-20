هیچ مذاکره ای برای بگرام پذیرفته نیست

در پی اظهارات تازه و جنجال‌برانگیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، درباره لزوم بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام، طالبان واکنشی تند و قاطع نشان دادند و هرگونه بازگشت نیروهای خارجی به خاک افغانستان را غیرقابل‌قبول دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ترامپ در گفت‌وگویی با رسانه‌های آمریکایی مدعی شد: «پایگاه بگرام باید در اختیار آمریکا باشد، چون موقعیت استراتژیک آن در نزدیکی چین اهمیت حیاتی دارد. ترک این پایگاه اشتباهی بزرگ بود.»

این سخنان با واکنش شدید طالبان مواجه شد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان، در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف، اظهارات ترامپ را «آکنده از نفرت و جاه‌طلبی» توصیف کرد و تأکید کرد: «هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد که بگرام یا هیچ نقطه‌ای از خاک افغانستان بار دیگر تحت اشغال خارجی قرار گیرد.»

او با اشاره به کنترل کامل طالبان بر پایگاه بگرام، تصریح کرد: «این پایگاه اکنون در اختیار کامل حکومت افغانستان است و هیچ سناریویی برای واگذاری آن به آمریکا یا هر کشور دیگری قابل تصور نیست.»

قانع همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای چنین مواضعی، گفت: «ملت افغانستان در برابر هرگونه تهدید خارجی متحد و آماده‌ مقاومت است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مردم ما در برابر اشغالگران ایستادگی می‌کنند.»

پایگاه هوایی بگرام، که در دوران حضور نظامی آمریکا به یکی از مراکز کلیدی عملیات در منطقه تبدیل شده بود، پس از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۲۱ به‌طور کامل به کنترل طالبان درآمد.

اظهارات اخیر ترامپ بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال مداخله مجدد قدرت‌های خارجی در افغانستان را افزایش داده و با واکنش‌های تند مقام‌های طالبان همراه شده است.

پیش‌تر نیز برخی چهره‌های ارشد این گروه، مواضع مشابه ترامپ را به‌شدت رد کرده بودند و آن را غیرقابل قبول دانسته بودند.

در همین حال، منابع دیپلماتیک گزارش داده‌اند که چین با ابراز نگرانی از سخنان ترامپ، بر لزوم حفظ ثبات منطقه‌ای و احترام به حاکمیت افغانستان تأکید کرده است.

چین ضمن حمایت از موضع طالبان، هرگونه تلاش برای بازگشت نظامی آمریکا به افغانستان را اقدامی تنش‌زا خوانده و خواستار پرهیز از تحریکات سیاسی شده است.

پاکستان اما موضع بی‌طرف را اتخاذ کرده است.

