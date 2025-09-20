\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0645\u0624\u0645\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u06f3\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0645\u062a\u0648\u0641\u06cc\u0627\u0646 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641\u0627\u062a \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0647\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f3 \u0639\u0627\u0628\u0631\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n