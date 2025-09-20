سرهنگ مومنی گفت: آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای، قابل توجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن از شبکه تهران گفت: ۳۵ درصد از متوفیان تصادفات پایتخت در مهر ماه ۱۴۰۳ عابرین پیاده هستند.

