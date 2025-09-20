رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از پیش‌بینی تولید بیش از ۳۰ هزار تن انگور در این استان طی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسین احدی عالی گفت: امسال از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار تاکستان (یک هزار و ۷۰۰ هکتار سنتی و ۵۰۰ هکتار روسیمی) بیش از ۳۰ هزار تن انگور تولید و روانه بازار می‌شود.

او با اشاره به تولید ۱۶ ژنوتیپ مختلف انگور از جمله کشمشی بیدانه، صاحبی و قره‌شانلی در مشگین شهر افزود: انگور تولید شده در این شهرستان باکیفیت و شیرین است و شهرت ملی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل علت شیرین و باکیفیت بودن محصول انگور مشگین‌شهر را قرار گرفتن باغات در ارتفاعات بالای یک هزار و ۵۰۰ متری از سطح دریا، شب‌های خنک منطقه در اواخر دوره رسیدن محصول، رنگ طلایی محصول و خاک مناسب و رقم کشمشی بی دانه این محصول ذکر کرد و گفت: انگور مشگین شهر بازارپسند بوده و زبانزد خاص و عام است.

او رقم غالب انگور کشت شده در این شهرستان را کشمشی بی‌دانه اعلام کرد و افزود: ارقام دیگر محصول انگور همچون شاهانی، صاحبی، خلیلی، یاقوتی، نورس، آلدرق، گلین بارماقی، رسمی و سلطانی نیز در تاکستان‌های این شهرستان استحصال می‌شود.

احدی عالی بیان کرد: انگور کشمشی بی‌دانه مشگین‌شهر شهرت ملی دارد و علاوه بر تامین نیاز استان اردبیل، به سایر مناطق کشور نیز ارسال می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی

برچسب ها: تولید انگور ، شهرستان مشگین شهر ، انگور کشمشی
تبادل نظر
