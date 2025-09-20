سردارمنتظرالمهدی سخنگوی فراجا از هوشیارباشِ پليس با افزایش گشتهای ِ انتظامی در ایام بازگشایی مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـدر شروع سال تحصیلی جدید پلیس پیشگیری فراجا در تعامل با پلیس راهور بهمنظور افزایش ضریب احساس امنیت خانوادههای دانش آموزان، بالا بردن سطح ایمنی و جلوگیری از اتفاقهای ناخوشایند، از اولین روز بازگشائی مدارس با بهره گیری از تجارب گذشته و استفاده از امکانات جمعی و همه ظرفیتهای موجود، نسبت به اجرای طرحهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی در جهت برقراری نظم و امنیت و تأمین محیط امن و آرامشِ خاطر جامعه دانش آموزی بگونهای عمل خواهد کرد که خانوادههای دانش آموزان بدونِ دغدغه با اطمینان خاطر نسبت به اعزام فرزندان خود به مدارس اقدام نمایند. طرحِ "پلیس مهر" همزمان با بازگشایی مدارس و با مشارکت همیاران پلیس نوجوان اجرا تا مشکلات شدآمدِ کودکان و نوجوانان به حداقل ممکن برسد.
امسال برای جلوگیری از هرگونه حضور عوامل آسیبزا به دانشآموزان در اطراف مدارس ناوگان خودرویی به میزان قابل توجهی تقویت شده است.
بیش از ۱۷۰۰ خودرو و موتورسیکلت و ۲۶۰۰ گشت پیاده در کل کشور در طرح مراقبت از مدارس به کارگیری خواهند شد.
در این ایام بیش از ۷۰% گشتیهای پلیس پیشگیری در طرح تامین امنیت دانش آموزان بهکارگیری میشوند.
پلیس تا پایان سال تحصیلی در کنار خانوادهها و در خدمت دانش آموزان عزیز خواهد بود.