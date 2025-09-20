وزارت خارجه فلسطین از تصمیم پرتغال برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه فلسطین با انتشار بیانیه‌ای، تصمیم پرتغال برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در روز یکشنبه را، اقدامی شجاعانه و همسو با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خواند. این وزارتخانه از این تصمیم به عنوان اقدامی در راستای حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و اجرای راه‌حل دو دولت استقبال کرد.

پرتغال روز جمعه اعلام کرد که به صورت رسمی در روز یکشنبه، قبل از کنفرانس سطح بالا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

فلسطین از تمام کشور‌هایی که هنوز چنین اقدامی نکرده‌اند خواست تا برای «حفاظت از راه‌حل دو دولت» و پایان دادن به جنگ، پیشقدم شده و دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: به رسمیت شناختن فلسطین ، پرتغال
خبرهای مرتبط
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
اعلام انزجار نمایندگان بیش از ۲۷۰ رسانه در سراسر جهان از کشتار خبرنگاران فلسطینی
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
آمریکا با رد ویزا، دهان فلسطین را در سازمان ملل بست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
آخرین اخبار
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش خبری ارتش اعمال می‌کند
آمادگی کامل ایران برای راه‌اندازی خط ریلی بین‌المللی تهران- هرات
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
اروپا از تمایل آمریکا برای دخالت در امور داخلی اتحادیه ناراضی است
زلنسکی: متحدان وقت تلف می‌کنند
ترمینال ۲ فرودگاه دوبلین به عنوان «اقدامات احتیاطی ایمنی» تخلیه شد
قطر از اسرائیل به ایکائو شکایت کرد
واکنش روسیه به بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ و موج ترس سرخ: از مک‌کارتیسم تا سرکوب دانشگاه‌ها
بازگشت ترامپ به یک بازی شکست‌خورده در آفریقا
اروپا و دوگانگی قدرت نظامی: میان وابستگی به آمریکا و رؤیای استقلال
دانشگاه هاروارد در آستانه بحران مالی با قطع بودجه فدرال
برد پرگل فوتسال افغانستان مقابل مالدیو
تصادف مرگبار در میدان وردک با ۷ کشته
از سرگیری بازگشت پناهجویان افغانستانی از مرز چمن پس از انفجار مرگبار
زنان قربانیان خاموش زمین‌لرزه افغانستان با بحران مضاعف روبرو هستند
رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و ژاپن درباره غزه و برنامه هسته‌ای ایران
استقبال فلسطین از اقدام پرتغال در به رسمیت شناختن دولت فلسطین
هیچ مذاکره ای برای بگرام پذیرفته نیست
میزبانی چهل‌ساله از پناهندگان افغانستانی‌ پایان یافته است