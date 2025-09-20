وزارت خارجه فلسطین از تصمیم پرتغال برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه فلسطین با انتشار بیانیهای، تصمیم پرتغال برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در روز یکشنبه را، اقدامی شجاعانه و همسو با قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل متحد خواند. این وزارتخانه از این تصمیم به عنوان اقدامی در راستای حمایت از تلاشها برای دستیابی به صلح و اجرای راهحل دو دولت استقبال کرد.
پرتغال روز جمعه اعلام کرد که به صورت رسمی در روز یکشنبه، قبل از کنفرانس سطح بالا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
فلسطین از تمام کشورهایی که هنوز چنین اقدامی نکردهاند خواست تا برای «حفاظت از راهحل دو دولت» و پایان دادن به جنگ، پیشقدم شده و دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند.
منبع: الجزیره