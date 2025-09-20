اجرای طرح نشان دار کردن مالیات خود باعث شده که ۱۸ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی را صرف انتخاب مردم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طرح نشان دار کردن مالیات و گزینه انتخاب متقاضیان برای طرح نشان دار کردن یکی از مهم ترین اقداماتی است که خود باعث می شود که شفافیت در طرح مالیاتی کشور ایجاد شود وهمین امر خود زمینه ساز بهبود وضعیت پرداخت مالیاتی در کشور می شود.

طرح نشان دار کردن یکی از مهم ترین گام های است که سازمان امور مالیاتی کشور از سال گذشته اجرای آن را در دستور کار خود قرار داده است و همین امر خود زمینه ساز  آن شده است که بسیاری از مودیان مالیاتی از این فرصت تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرهای مد نظر خود استفاده کنند.

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که اجرای این طرح خود باعث شده که بسیاری از متقاضیان از این فرصت استقبال کرده و با پرداخت به موقع مالیات های خود سعی کرده اند که پروژه‌های که در شهرهای خود نیمه تمام مانده است مانند مدرسه  ،بیمارستان ،سد ،نیروگاه و ... را به اتمام برسانند.

در همین راستا هم  مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: سال گذشته اقبال عمومی به مناطق محروم و تکمیل زیرساخت‌های آن استان‌ها بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ که مالیات سال ۱۴۰۲ را محاسبه و روش هزینه کرد را مشخص می‌کردیم. حدود ۳۵۰ هزار مودی با آگاهی از این طرح، انتخاب کردند تا مالیاتشان را کجا هزینه کنند. مجموعا سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی مودیان هزینه طرح‌های انتخابی شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه به تداوم این طرح برای امسال هم گفت: ما توانستیم با تجربه سال گذشته، امسال هم بالغ بر ۸۸۱ طرح عمرانی معرفی شده در سراسر کشور را به معرض نمایش در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار دهیم تا صاحبان مشاغل بتوانند آن‌ها را به عنوان طرح‌های مورد اقبال انتخاب کنند.این طرح بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی را صرف انتخاب مردم می‌کند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر اجرای این طرح و استقبال مردمی خود باعث شده که حجم زیادی از پروژه های نیمه تمام در بخش های مختلف به اتمام برسد و زمینه ساز تقویت زیرساختی کشور شده است.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
